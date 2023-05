Pourquoi des fans sont-ils persuadés que Conan le Barbare venait de Russie?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Or, les Cimmériens étaient des peuples indo-européens venus d’Asie centrale pour s’établir dans des territoires couvrant la côte nord de la mer Noire, certaines parties de la péninsule de Crimée et du détroit de Kertch. Cela permet ainsi de suggérer que Conan le Barbare aurait pu voir le jour sur le territoire de la Russie moderne.

Illustration de l'Âge hyborien basée sur une carte dessinée par Robert E. Howard en mars 1932 Illustration de l'Âge hyborien basée sur une carte dessinée par Robert E. Howard en mars 1932

Cependant, il est trop tôt pour tirer de telles conclusions ! Passionné d’histoire, Howard a constaté qu’il était difficile de respecter l’exactitude historique dans son œuvre de fiction. Pour ne pas fatiguer les lecteurs par de longues explications et des tas de détails inutiles, il a donc imaginé une époque fictive et y a placé ses personnages. La Cimmérie – une terre fictive décrite comme sombre et peu accueillante – n’est rien de plus que le fantasme d’Howard. Seule la tribu dont cette terre fictive tire son nom a un rapport à la réalité historique.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi importer Le Seigneur des Anneaux en URSS a été une quête aussi épique que celle de Frodon.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.