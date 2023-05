Les Sables de Tchara, ce mini-désert sibérien (Vidéo)

Russia Beyond

Dunes, oasis, tempête de sable... Une description classique pour un désert sableux, et pourtant, celui de Tchara peut être qualifié à juste titre de plus inhabituel au monde. Situé en Transbaïkalie, en plein milieu de la taïga, il ne fait que 10km de long sur 5km de large et a un massif enneigé pour voisinage!