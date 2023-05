Pourquoi en Russie invitait-on autrefois des pleureuses même aux mariages?

Russia Beyond

Les représentantes de cette ancienne profession, appelées en russe « plakalchtchitsy » (« celles qui pleurent »), ne participaient pas seulement aux funérailles. Dans la Russie ancienne, les femmes qui gémissaient et sanglotaient étaient demandées lors de divers événements.

Le plus souvent, elles étaient, il est vrai, embauchées pour pleurer un défunt. L’Église n’approuvait pas cela, estimant que « le deuil d’une personne orthodoxe doit être silencieux » et que « les pleurs retentissants sont le signe d’un rite païen ». Par conséquent, les pleureuses se manifestaient avant et après la cérémonie funéraire.

Leurs lamentations s’appelaient « pritchiotnaïa retch » (qui peut se traduire approximativement comme « discours de lamentation »), elles se transmettaient de génération en génération et étaient aussi anciennes que cette tradition.

De plus, les paysans embauchaient aussi volontiers des pleureuses pour accompagner les hommes qui partaient à la guerre ou à l’armée, et même aux mariages, pour pleurer la liberté perdue.

Certes, contrairement aux pleurs professionnels lors d’un enterrement, les pleurs lors d’un mariage se sont arrêtés après la révolution – les habitants du pays ont cessé d’y inviter des pleureuses.

