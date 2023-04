En images: cet étonnant rocher-voile sur la côte de la mer Noire est entouré de légende

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ce rocher en forme de voile est le principal symbole de la station balnéaire russe de Guelendjik, située sur le littoral de la mer Noire. Cette ville de la région de Krasnodar est l’un des lieux touristiques les plus visités de Russie et le célèbre rocher-voile est sa carte de visite. Il est entouré d’une forêt de pins et d’une plage rocheuse. L’attraction naturelle tire son nom de sa forme inhabituelle : le rocher est haut (30 mètres), mais mince (seulement environ 1 mètre d’épaisseur) et sa majeure partie s’élance depuis les flots.

Cependant, le principal mystère du rocher-voile est un trou rond situé à une hauteur d’environ 2 mètres de la surface de l’eau. On raconte aux touristes qu’il s’agit de l’impact d’un boulet de canon de l’époque de la Guerre du Caucase (1817-1864).

Toutefois, les scientifiques considèrent toujours le trou comme un phénomène naturel. Auparavant, le rocher-voile faisait partie d’un grand massif montagneux, qui s’est effondré à cause de l’activité sismique, et ses restes ont pris une forme si bizarre à cause des vents forts constants.

