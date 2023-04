Des Amazones ont servi dans l’armée russe!

Russia Beyond

L’idée de créer une unité d’Amazones est née au printemps 1787 d’une conversation entre Catherine II et son favori, Grigori Potemkine. Le prince a raconté à l’impératrice à quel point les femmes grecques vivant en Crimée étaient courageuses et comment elles se battaient contre les Turcs avec des fusils et des sabres à la main.

Catherine a demandé à Potemkine de confirmer ses paroles. Le prince a donc immédiatement envoyé des instructions en Crimée pour former à la hâte une unité à partir de femmes grecques locales. Il fallait agir vite – il ne restait que quelques mois avant l’arrivée de l’impératrice sur la péninsule.

Une centaine de futures guerrières des Grecs de Balaklava ont ainsi commencé à être entraînées de manière intensive au tir à l’arme à feu, à l’escrime et à l’équitation. Lorsque Catherine II est finalement apparue en Crimée, une véritable unité amazonienne lui a été présentée.

Vêtues de jupes en velours cramoisi, de vestes vertes brodées d’or et de hauts turbans à plumes d’autruche, elles se tenaient parfaitement en selle et émerveillaient par la cohérence de leurs actions. Appelant à elle la commandante de l’unité, l’impératrice admirative lui dit : « Félicitations, commandante amazonienne, votre unité est en bon état, j’en suis très contente ».

Les Amazones ont accompagné Catherine II pendant plusieurs jours lors de son voyage en Crimée. Peu de temps après son départ, l’unité a été dissoute car inutile.

