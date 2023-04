Deux toiles russes à la Maison Blanche

Russia Beyond

Robert Knudsen. White House Photographs. John F. Kennedy Presidential Library and Museum; Corcoran Gallery

Ces toiles de l’artiste russe Ivan Aïvazovski ont été inspirées par la famine qui s’est abattue sur la Russie en 1891-1892 et par l’aide humanitaire envoyée par les Américains.

Après son exposition personnelle tenue à New York, l’artiste a offert Le Navire de l’assistance et Distribution de provisions à la Corcoran Gallery of Art de Washington.

En 1963, Jacqueline Kennedy les a fait accrocher à la Maison Blanche.

Les peintures ont disparu de la vue du public en 1979, car elles se sont retrouvées dans une collection privée, mais ont refait surface en 2008 lors d’une vente aux enchères de Sotheby’s. Là, elles ont été vendues pour 2,4 millions de dollars à un philanthrope, qui les a retransférées à la Corcoran Gallery de Washington.

