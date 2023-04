Comment Léon Tolstoï a fait des Trois Ours un conte folklorique russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les romans monumentaux, tel Anna Karénine, ne sont pas les seuls à être nés de la plume de Léon Tolstoï. Il a également écrit des contes pour enfants et même un abécédaire. En 1875, il a créé sa propre version des Trois Ours et la sienne est devenue si populaire, qu’elle a fini par être considérée comme un conte folklorique russe...

L’intrigue de cette histoire venue d’Albion est devenue familière à chaque enfant russe – perdue dans une forêt, une fillette s’introduit dans la maison de trois ours pendant leur absence. Elle goûte la nourriture dans leurs assiettes, essaie leurs lits et finit par s’endormir dans le plus petit d’entre eux. Quand les animaux rentrent, ils remarquent les traces d’un intrus et finissent par trouver la jeune fille, qui se sauve en fuyant par la fenêtre.

Plusieurs versions russes du conte original ont existé. D’ailleurs, Tolstoï a donné à chacun des ours son nom : le père Mikhaïl Ivanytch, la mère Nastasia Petrovna et le fils Michoutka. Initialement, la fillette n’avait pas de nom, mais dans les versions ultérieures, elle est devenue Macha.

