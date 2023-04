Qui fut le dernier condamné à mort exécuté en Russie?

Russia Beyond

De 1984 à 1992, l’un des maniaques les plus atroces, a torturé, violé et tué 11 garçons. Avant le meurtre, il racontait à ses victimes ce qu’il comptait faire et leur montrait les restes d’autres malheureux enfants. La plupart de ses crimes ont été perpétrés dans le sous-sol de son garage.

Personne ne pouvait soupçonner que derrière ce sympathique spécialiste des chevaux se cachait un assassin impitoyable. En 1989, lorsque le pays entier savait déjà qu’un maniaque opérait à Moscou, il été décoré de la médaille d’argent de l’Exposition des réalisations de l’économie nationale (VDNKh) pour ses succès dans le domaine de l’agriculture.

Il n’a été arrêté qu’après le témoignage d’un des camarades de classe de l’une de ses victimes. Celui-ci s’est souvenu que Golovkine avait proposé aux enfants de mener un cambriolage. La police a donc suivi la piste.

Il a été condamné à mort par fusillade. Fischer a essayé de faire appel de la sentence, mais le tribunal a laissé la décision inchangée. Il a été exécuté en 1996 et l’année suivante la Russie a signé le moratoire sur la peine de mort.

