Russie, France: vers une année croisée des langues et littératures

Réunis mardi à Moscou, les chefs de la diplomatie des deux pays, Sergueï Lavrov et Jean-Yves Le Drian, ont abordé la tenue d’une année croisée des langues et littératures françaises et russes en 2018.

« En 2017 s'achève l'année franco-russe du tourisme culturel, mais on discute actuellement des paramètres d'un nouvel événement pour 2018, une année croisée des langues et littératures françaises et russes », a indiqué le ministre lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre avec son homologue français.

M. Lavrov a par ailleurs souligné que le dialogue entre les deux pays « devait être inclusif, avec la présence de la société civile, notamment de personnes intéressées par le renforcement des fondations des relations mutuelles entre nos peuples ».

« Nous travaillons actuellement sur le cadre d'une nouvelle structure, qui reflétera le caractère inclusif de nos relations, développant ainsi ce qui a déjà été fait par le passé », a-t-il ajouté.

