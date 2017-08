Les carrés Hermès s’exposent à Saint-Pétersbourg

La KGallery de Saint-Pétersbourg accueillera du 3 juin au 30 juillet une exposition de foulards de soie Hermès rares provenant de la collection privée russe Maison Carré Foundation.

Possédant près de 700 carrés Hermès au design unique, la Maison compte parmi les trois principaux collectionneurs des célèbres foulards au monde. À la KGallery, elle exposera des pièces créées de 1938 à nos jours, dont chacune est un véritable chef-d’œuvre doté d’une histoire unique.

Публикация от Галерея Искусств KGallery (@kgallery_art) Май 19 2017 в 8:30 PDT

Organisée par les collectionneurs sans aucune participation de la Maison Hermès, l’exposition comprendra trois sections : une rétrospective des pièces rares et précoces (1930–70), le motif russe dans les foulards et les éditions limitées. On trouvera parmi les pièces exposés une réplique du tout premier foulard, baptisé Jeu des Omnibus et Dames-Blanches.

Les carrés Hermès, devenus emblème de cette marque de luxe, soufflent cette année leurs 80 bougies.

Lire aussi :