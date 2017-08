Cannes sous le charme des films d'animation russes

À l'occasion de la 70ème édition du Festival de Cannes, le studio Wizart a présenté plusieurs de ses plus récentes réalisations, notamment Sheep and Wolves, La Reine des neiges 3, et A fantastic journey to Oz. Les retours ne se sont pas fait attendre, puisque les Russes ont déjà pu signer un accord avec six pays, l'Indonésie, la Corée du Sud et la Grèce notamment, pour la distribution de certains de ses films.

La France ne s'est d'ailleurs pas montrée frileuse puisque la compagnie KLB a fait l’acquisition des droits de diffusion de Sheep and Wolves, œuvre des réalisateurs Maxim Volkov et Andreï Galat. Ce film d'animation, qui a déjà été diffusé sur Gulli, pourra ainsi également être visionné dès le 23 juin sur les plus importantes plateformes de vidéo à la demande du pays.

Mais tout est chamboulé le jour où, pour atteindre ses objectifs, il décide d'ingurgiter une potion magique, mais se trompe de mixture et se transforme en mouton. Il a alors seulement trois jours pour retrouver la confiance de ses proches et sa véritable apparence.

séries animées de qualité. Le succès a en effet déjà frappé à sa porte à plusieurs reprises grâce à des longs métrages tels que La Reine des neiges (2012), La Reine des neiges 2 : Le Miroir sacré (2015) et sa série Yoko. Wizart n'est pas inconnu du public français, car il a plusieurs fois participé à des événements comme les Festivals de Cannes et d'Annecy.