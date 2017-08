Moscou fait sa promotion à Lyon et Marseille

Les 16 et 17 mai, Lyon et Marseille ont accueilli une conférence intitulée Moscou – ville pour les affaires et l'innovation, ainsi qu'une série de tables rondes portant sur les perspectives d'investissements qu'offre la mégapole. À cette occasion, une délégation de la capitale russe, conduite par Sergueï Tcheriomine, ministre du gouvernement de Moscou et chef du Département des relations économiques extérieures et internationales de la ville, s'est rendue en France.

Durant son séjour, la délégation moscovite a pu présenter à plus de 200 représentants de structures gouvernementales et commerciales françaises les ambitions de la ville en matière de transport, d'industrie et d'urbanisme. Les Français ont semble-t-il été séduits puisqu'ils ont exprimé un grand intérêt pour le développement de la coopération bilatérale dans les secteurs de l'industrie, de la santé, de l'innovation, du sport, du tourisme et de la gastronomie.

À Lyon, les Russes se sont rendus au Bio District de Gerland, où ils ont été sensibilisés au travail du cluster de biomédecine Lyonbiopôle. Ici, les spécialistes du centre leur ont exposé diverses perspectives dans les domaines de la recherche pour le traitement des maladies virales et infectieuses, ainsi que de la microbiologie et de la pharmaceutique.

La délégation moscovite a en outre eu l'occasion de visiter la compagnie Boiron, l'un des plus importants fabricants de préparations homéopathiques d'Europe. Les négociations avec la direction de l'entreprise ont d'ailleurs abouti à des accords préliminaires sur l'élargissement de la gamme des produits commercialisés en Russie.

À Marseille enfin, après la visite d'un centre à la pointe de la recherche sur le cancer, les représentants du Département de la santé de Moscou et du Fonds du cluster médical international de Skolkovo, à Moscou, se sont entendus sur une coopération approfondie avec leurs homologues français. Des médecins marseillais pourront ainsi participer à l'activité des centres de santé qui seront prochainement inaugurés au sein du parc technologique de Skolkovo, la « Silicon Valley russe ».

À Lyon, cet événement était organisé avec le concours de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la ville ainsi que la direction de la métropole, tandis qu'à Marseille, c'est la mairie et l'Association de coopération économique « Provence – Russie » qui en avaient l'initiative.

