L'Oural lance la production de fromage de chèvres alpines

Crédit : Imagebroker/Global Look Press

Fin novembre 2016, après un périple de 5 000 kilomètres depuis la France, près d'un millier de chèvres laitières alpines ont fait leur arrivée à Ekaterinbourg, capitale de l'oblast de Sverdlovsk, dans l'Oural. C'est avec fierté que les éleveurs ont annoncé cette semaine avoir produit leur premier échantillon de fromage.

« Nous avons reçu le premier lait, que nous destinons à la production d'un lot d'essai de fromage, lot que nous testons actuellement. Après les fêtes de mai, nous comptons intensifier la production », a assuré à l'agence d'information TASS Ilya Bondarev, directeur de la ferme OuGMK-Agro.

Il a par ailleurs été annoncé qu'à partir de mai la production de bries et de camemberts serait lancée. Ce sont ainsi 15 tonnes de fromage qui devraient être produites chaque mois durant les premières étapes de la production. M. Bondarev précise également que les ferments nécessaires à la préparation sont importés de France.

Selon Dmitri Degtiarev, ministre régional de l’Agriculture et de la Production de l'oblast de Sverdlovsk, ce sont les sanctions économiques qui ont rendu possible la création de cette production de fromage de chèvre.

Plus tôt, il avait déclaré que l'élevage laitier était un secteur prioritaire dans la région, et que l'industrie agroalimentaire de l'Oural « affichait un bon rythme de croissance, ce qui donnait la possibilité d'augmenter les volumes de production, d'élargir la gamme et d'intégrer les réseaux de distribution avec d'autres produits, des fromages par exemple ».

En septembre dernier, les représentants de différents groupes agroalimentaires français s'étaient rendus à Ekaterinbourg afin de visiter les meilleures fermes de la région. Celle d’OuGMK-Agro, qui a accueilli le troupeau, a récemment été modernisée et dispose à présent d’équipements dernier cri.

Lire aussi :