L'opéra russe La fille de neige débarque à Paris

Mikhaïl Tatarnikov, chef d'orchestre et directeur artistique du Тhéâtre Mikhaïlovski de Saint-Pétersbourg. Crédit : Anatoly Medved / TASS

Le prestigieux opéra Bastille de Paris se prépare pour la première de l'un des meilleurs opéras russes : La fille de neige, de Nikolaï Rimski-Korsakov. C'est le 15 avril que se déroulera la première représentation.

« Je pense que le spectacle sera brillant et que Paris se souviendra de notre Snegourotchka [Jeune fille de neige] », a affirmé Mikhaïl Tatarnikov, chef d'orchestre et directeur artistique du Тhéâtre Mikhaïlovski de Saint-Pétersbourg, interrogé par l'agence d'information TASS.

La mise en scène a été réalisée par Dmitri Tcherniakov, multiple lauréat du prix du « Masque d'or » et réputé pour son goût de l'innovation. Il est déjà connu du public français pour ses mises en scène à l'opéra Garnier de Paris. L'une des dernières, un spectacle faisant l'union entre deux œuvres de Tchaïkovski, l'opéra Iolanta et le ballet Casse-Noisette, avait d'ailleurs fait sensation en 2016.

Le rôle principal sera interprété par la chanteuse d'opéra russe et soliste de l'opéra national de Vienne, Aida Garifullina. Il a par ailleurs été révélé que les artistes répètent depuis déjà plus d'un mois dans la capitale française.

Selon Tatarnikov, certaines œuvres de Rimski-Korsakov sont encore méconnues en Occident, c'est pourquoi « faire connaître ce compositeur et sa musique aux musiciens est un véritable bonheur ». Il note d'ailleurs que les membres de l'orchestre de l'opéra Bastille travaillent avec beaucoup d'enthousiasme, ce qui lui permet de ressentir un important retour de leur part. « Beaucoup sont venus me voir et m'ont dit +Quelle magnifique musique, quelles voix exceptionnelles !+ », confie-t-il.

D'après Mikhaïl Tatarnikov, « beaucoup de théâtres voudront par la suite accueillir cette mise en scène ».

