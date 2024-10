En URSS, pourquoi les prix étaient-ils imprimés sur les emballages? 

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les prix étaient imprimés sur les emballages des produits dans les usines où ils étaient fabriqués. Ils ne pouvaient donc pas être vendus à un autre prix.

Sur certaines marchandises (par exemple, le sucre, le lait concentré, les jus de fruits), on trouvait trois prix. Chacun d’entre eux était celui en vigueur dans la zone où le produit allait être vendu. Dans le Grand Nord, les prix étaient plus élevés qu’à Leningrad.

Cette pratique d’étiquetage était rendue possible parce que l’économie soviétique était une économie de plan et non de marché. Les prix étaient fixés par l’État et non par les vendeurs. Ils étaient calculés pour plusieurs années à l’avance. Les produits de première nécessité étaient très abordables. Sur certains produits, l’État ne faisait même pas de marge.

L’État compensait alors le manque à gagner sur certains produits en appliquant des prix plus élevés qu’ils n’auraient pu l’être sur d’autres : par exemple, les automobiles, le gros électro-ménager et les produits de luxe.

Grâce à ce système, il est encore possible aujourd’hui de savoir facilement combien coûtait tel ou tel produit à l’époque soviétique.

