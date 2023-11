Quatorze offres d’emploi en Russie on ne peut plus étranges

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Patient mystère

photographer/Getty Images photographer/Getty Images

Un patient imaginaire qui a étudié en profondeur l’atlas des maladies humaines et qui peut les représenter de manière convaincante. Et en même temps – savoir si le médecin a correctement diagnostiqué et prescrit un traitement, s’il a communiqué de manière appropriée avec le patient ou s’il s’est mis en « mode Dr House ». Les tâches ne sont pas aisées, mais c’est une excellente occasion d’améliorer vos talents d’acteur et de participer aux examens en tant que patient.

Maître de jeu

maksim kulikov/Getty Images maksim kulikov/Getty Images

Le gourou des jeux de société, le maître des tours multiples et le magicien du château – rien n’est impossible pour le maître de jeu. Du moins dans le domaine des jeux de société. Un métier de rêve pour ceux qui aiment les ludothèques (et qui sont capables de les organiser) et qui sont prêts à parler de divers jeux de société et à jouer dans des endroits inattendus.

Responsable des émotions vives

Anna Frank/Getty Images Anna Frank/Getty Images

Encore plus intéressant que le poste de « responsable du romantisme ». Une personne qui respire la gaieté et la positivité devra remonter le moral de ceux qui vivent une perte et leur rappeler qu’après la défaite viendra la victoire. Elle doit être disposée à faire la fête et à soutenir des discussions sur des sujets agréables à tout moment.

Testeur d’oreillers

C.J. Burton/Getty Images C.J. Burton/Getty Images

Un poste de la catégorie « dort sur le lieu de travail et est décemment payé ». Bien entendu, il est peu probable qu’une personne active puisse faire face à de telles tâches : s’endormir rapidement, plonger dans un sommeil profond et tester la solidité des oreillers de la manière la plus brutale qui soit – vous pouvez même les mâcher si cela peut aider la cause. L’essentiel est de rédiger un rapport par la suite et, le cas échéant, d’en parler lors d’une conférence de presse. Le candidat doit également avoir un système nerveux stable et, de préférence, une expérience de cascadeur. Peut-être pour se défendre contre les monstres sous le lit – qui sait ?

Sommelier de nourriture pour chiens

vossphotography/Getty Images vossphotography/Getty Images

Ce n’est pas une plaisanterie : quelqu’un doit bien se charger d’évaluer la qualité de ce que mangent nos animaux de compagnie. Cette personne doit examiner tous les paramètres importants : l’emballage et la forme des croquettes ou des galettes, leur couleur, leur odeur et leur goût. Elle doit également comparer les produits de différents fabricants et créer des commentaires vidéo.

Surveillant d’un café à ratons laveurs

Photodisc/Getty Images Photodisc/Getty Images

Héros constants des vidéos YouTube, les adorables ratons laveurs ont besoin des soins d’une personne responsable. Il doit nettoyer et nourrir ces adorables créatures à fourrure, organiser des visites pour les clients du café et veiller au bien-être des animaux. La principale exigence est d’aimer les ratons laveurs, mais il semble que presque tout le monde réponde à ce critère.

Instructeur de lancer de hache

FOTOGRAFIA INC./Getty Images FOTOGRAFIA INC./Getty Images

Un métier pour les vrais Vikings ! Cependant, il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience dans le lancer d’armes tranchantes, il suffit de vouloir maîtriser cette technique pour ensuite donner des cours et même organiser des tournois pour d’autres. Les tâches sont en effet peu nombreuses, à l’exception de l’affûtage des haches et du changement de cibles. Et la charge de travail est faible : des services de 6 à 8 heures. Le salaire horaire est de 250 roubles (2,50 euros). Il n’est pas nécessaire d’avoir une hache personnelle.

Piétineur de sentiers

borchee/Getty Images borchee/Getty Images

Pour ceux qui rêvent d’échapper au travail de bureau étouffant, les chemins de randonnée sont un véritable cadeau. Vous pouvez même aller de la ville à un éco-parc en équipe et vous suivre les uns les autres, en piétinant des chemins qui auront l’air aussi naturels que possible. Ou – si l’entreprise est ennuyeuse – vous pouvez choisir une zone et y piétiner vous-même. Aucune expérience particulière n’est requise.

Dégustateur de cocktails

Tara Moore/Getty Images Tara Moore/Getty Images

Vous pouvez aussi monnayer votre amour des boissons alcoolisées. Pour cela, vous devez goûter au moins une douzaine de cocktails par soir, participer à des dégustations de combinaisons expérimentales et parler de vos impressions (c’est difficile, mais nécessaire). Et, surtout, être capable de retrouver vos esprits rapidement.

Gardien de trésors

JeremyTolbert/Getty Images JeremyTolbert/Getty Images

Chargé de garder les trésors dans les réserves et de signer les manuscrits magiques, les employeurs sont prêts à le conduire au travail en voiture de fonction, à lui fournir une tenue de travail et des repas gratuits, et même des réductions sur les produits – des légumes. Même si derrière le titre féerique se cache un poste prosaïque de magasinier, l’on se laisse tenter par la possibilité de lire des manuscrits magiques pendant les heures de travail.

Nounou pour canards musqués

RyanJLane/Getty Images RyanJLane/Getty Images

Trouver un emploi loin d’une grande ville pourrait bien vous amener vers une base touristique hébergeant une grande variété d’animaux dont il faut s’occuper. La nounou pour canards musqués et autres habitants de ce coin de verdure devra nourrir et abreuver ses protégés. Pour cela, les employeurs s’engagent à payer le logement, la cure au sanatorium et les cours de fitness.

Gardien de fourmis

Vladimir Dyavhkov/Getty Images Vladimir Dyavhkov/Getty Images

Il est nécessaire de s’occuper non seulement des ratons laveurs et des canards, mais aussi des fourmis. Ce travail est destiné aux personnes passionnées par les insectes, qui savent leur offrir des conditions de vie adéquates et qui sont prêtes à en parler autour d’elles.

Louangeur

FabioFilzi/Getty Images FabioFilzi/Getty Images

Un mot gentil fait du bien à un chat, et encore plus aux visiteurs d’un magasin. Une tâche pour ceux qui veulent partager leur positive attitude face à la vie : féliciter les clients et leur faire des compliments. Un sourire est indispensable. Pour qu’il vous soit facile de dire des choses agréables, les employeurs sont prêts à payer des séances avec un psychologue.

Ami

SDI Productionsi/Getty Images SDI Productionsi/Getty Images

Cela arrive : les gens recherchent des amis et des discussions à cœur ouvert. N’oubliez pas, comme dans les publicités : « et vous pouvez aussi vous acheter un ami ». Seulement 400 roubles (4 euros) l’heure. Et pourquoi pas ? Après tout, même votre chat peut trouver un emploi – en tant que testeur de boîtes.

