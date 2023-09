Que pouvait-on acheter en Russie pour 100 dollars dans le passé et aujourd’hui?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Fin du XIXe siècle : le rouble d’or

Domaine public Domaine public

En 1897, le ministre russe des Finances, Serge Witte, a introduit le rouble « étalon-or », qui est resté en vigueur jusqu’au début de la Première Guerre mondiale. Un rouble équivalait à 0,77g d’or pur. Un dollar valait 1,94 rouble, c’est-à-dire que 100 dollars valaient 194 roubles.

Il s’agissait d’une somme considérable. Le salaire mensuel d’un ouvrier allait de 20 à 70 roubles par mois, soit de 10 à 36 dollars. Pour 100 dollars, l’on pouvait acheter un bon cheval, environ 13 000kg de pommes de terre, 843 dizaines d’œufs ou 388 poulets.

Dans une petite ville, l’on payait 20 kopecks à un cocher (transport public de l’époque) pour un trajet, c’est-à-dire que pour 100 dollars, il était possible d’effectuer 970 déplacements à cheval.

En 1897, le joaillier Karl Fabergé a fabriqué un œuf de Pâques baptisé Couronnement, avec un carrosse en or à l’intérieur, et l’a mis en vente pour 7 150 roubles, soit 3 700 dollars. De nos jours, le coût de tels lots lors de ventes aux enchères, en raison de leur valeur historique, joaillière et culturelle, varie entre 20 et 30 millions de dollars.

Début du XXe siècle : le rouble soviétique

Le début du siècle dernier a été marqué en Russie par plusieurs révolutions, la participation à la Première Guerre mondiale, la fin de la dynastie des Romanov, l’arrivée au pouvoir des bolcheviks et l’hyperinflation.

Les années 1922-1924 ont également connu une réforme monétaire : l’ancien rouble a été dénommé. Le nouveau rouble était ainsi échangé contre des roubles de 1923 à raison de 1 pour 50 000, et en tenant compte de toutes les dénominations – à raison de 1 pour 50 milliards de roubles de 1917 à 1921. La valeur du dollar était fixée à 2 roubles 22 kopecks.

Pour 100 dollars (222 roubles) en 1924, il était possible d’acheter 4 440kg de pommes de terre, 444kg de viande ou 634 dizaines d’œufs. Le salaire moyen était de 40 à 60 roubles par mois (18 à 27 dollars).

Deuxième moitié du XXe siècle : le dégel de Khrouchtchev

Une GAZ-21 Volga sur la place Rouge Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

En 1961, la réforme monétaire Khrouchtchev (du nom de Nikita Khrouchtchev, dirigeant de l’URSS à l’époque) a été mise en œuvre : un nouveau rouble équivalait à 10 anciens roubles. Les salaires et les prix dans les magasins ont également changé.

Un dollar américain coûtait désormais 90 kopecks, 100 dollars – 90 roubles. Le salaire moyen était de 80 à 100 roubles, soit environ 100 dollars. Avec cet argent, vous pouviez acheter 900kg de pommes de terre (soit presque 5 fois moins qu’un demi-siècle auparavant), 69 dizaines d’œufs (10 fois moins). Pour les fêtes, vous pouviez acheter un gâteau Leningrad (34 parts) ou du brandy (21 bouteilles). Pour 100 dollars, l’on pouvait en outre payer 1 800 trajets de métro.

Les citoyens particulièrement riches rêvaient d’une voiture GAZ-21 Volga pour 5 100 roubles (5 670 dollars) ou au moins d’une moto Voskhod pour 410 roubles (455 dollars), soit environ 5 salaires moyens.

Fin du XXe siècle : la perestroïka

Produits alimentaires et boissons en vente au marché noir en février 1992 à Moscou Roger JOB/Gamma-Rapho/Getty Images Roger JOB/Gamma-Rapho/Getty Images

La perestroïka (période de réformes structurelles) s’est déroulée en URSS de 1985 à 1991 et s’est terminée par l’effondrement de l’URSS. Au cours de ces années, les prix ont été multipliés par une fois et demie.

Au début de 1991, la réforme monétaire Pavlov (du nom du premier ministre soviétique Valentin Pavlov) a été mise en œuvre. Il s’agissait de retirer de la circulation et d’échanger les billets de 50 et 100 roubles de l’échantillon de 1961. La population a alors eu trois jours seulement pour échanger son argent, tandis que les deux mois suivants, une limite mensuelle d’échange de 1 000 roubles a été fixée, avant que ne se ferme définitivement cette fenêtre de conversion. Le taux de change officiel entre le rouble et le dollar a été réduit : 1 dollar valait maintenant 1,75 rouble. Pour autant, le taux du marché était de 1 pour 30, et à l’automne de 1 pour 55. Les marchandises importées étaient souvent vendues sur le marché noir et les prix fixés à un taux de change flottant.

Fin 1991, le salaire moyen était de 500 à 600 roubles (286 à 343 dollars). Pour 100 dollars (au taux de change officiel), l’on pouvait alors acheter 11kg de bœuf, 77kg de pommes de terre ou 39 dizaines d’œufs. Pour la même somme, l’on pouvait payer 29 trajets en métro, 92 places de cinéma ou 8 jours dans une maison de repos.

De nos jours

Une Chery Omoda chez un concessionnaire à Podolsk, dans la région de Moscou Mikhaïl Vokressenski/Sputnik Mikhaïl Vokressenski/Sputnik

En février 2022, la Russie a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine. En réponse, des sanctions internationales, y compris économiques, ont été imposées à son encontre.

Le taux de change du rouble est alors devenu très volatil : le taux de change moyen avant le début de l’opération spéciale en 2021 était de 73,7 roubles pour un dollar, en 2022 – 63,5 (avec un maximum en mars de 103,5 roubles, un minimum en juin de 57 roubles). En 2023, sur les 8 premiers mois, le taux moyen a été de 81,6 (avec un minimum en janvier – 68,8, et un taux en août de 95,3).

Pour 100 dollars au milieu de l’année 2023, vous pouvez acheter 19kg de bœuf, environ 250kg de pommes de terre ou 120 dizaines d’œufs. C’est plus qu’en 1991 : 1,5 fois plus de viande de bœuf, 3 fois plus de pommes de terre et 3 fois plus d’œufs. L’on peut également s’offrir 173 tickets de métro, soit 6 fois plus qu’en 1991.

Néanmoins, d’autres dépenses ont augmenté. La même somme permet en effet d’acheter 32 places de cinéma (3 fois moins qu’avant) et de se reposer « seulement » pendant 3 jours dans une maison de repos (2,5 fois moins).

Le salaire moyen est d’environ 70 000 roubles (en juin 2023 – 76 600 roubles, selon Rosstat), ce qui équivaut approximativement à 800 dollars (2,5 fois plus qu’en 1991). Le coût moyen d’une voiture en Russie est de 1 900 000 roubles (environ 20 000 dollars).

Pour en revenir au cheval, qui pouvait être acheté au XIXe siècle pour 100 dollars, le prix moyen pour un animal est aujourd’hui d’environ 150 000 roubles, soit environ 1 600 dollars.

L’article utilise des données du Service fédéral d’État des statistiques (Rosstat) et des sources ouvertes.

