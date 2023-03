Auchan Russie repense le concept de l'un de ses supermarchés, misant sur ses marques de distributeur

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Auchan Russie est censé inaugurer ce jeudi 16 mars un premier magasin de MDD (marques de distributeur) à Moskovski (Nouvelle Moscou). Placé sous l’enseigne « Moï Achan » (« Mon Auchan »), il sera ouvert sur la base de l’ancien supermarché ATAC.

Sur environ 900 articles présentés dans son assortiment, 90% seront des produits alimentaires sous les marques propres au réseau commercial, telles que Kajdy den (Tous les jours), Krasnaïa Ptitsa (Oiseau rouge) et Zolotaïa Ptitsa (Oiseau d’or), informe la firme, dont le communiqué a été repris par le portail Retail.ru. La part des produits non alimentaires ne représentera que 4%. Sur une surface de 200 mètres carrés, les acheteurs pourront trouver à la fois les éternels hits des produits de marques de distributeur Auchan et leurs dernières nouveautés. Tel que conçu par l’entreprise, un tel magasin couvrira entièrement les besoins basiques de ses clients.

Selon Asya Balabay, directrice commerciale d’Auchan Retail Russie, citée dans le communiqué, l’intérêt pour le développement de ses propres marques reste l’un des axes clés de la stratégie de la branche russe de la firme française pour développer son activité en 2023. « Les clients optent de plus en plus pour nos marques de distributeur : en 2022, la vente de nos produits a augmenté de 25%. Nous sommes convaincus que les MDD Auchan sont aujourd’hui nécessaires, demandées et appréciées par les clients », déclare-t-elle, ajoutant, qu’en plus de l’amour des clients, les marques de l’entreprise ont reçu des notes élevées d’experts, ce qui incite également Auchan Retail Russie à les promouvoir.

Le communiqué rappelle que la chaîne française compte déjà plus de 5 000 articles de marques de distributeur dans toutes les catégories de produits et différents segments de prix. Un produit sur quatre sur le ticket de caisse des clients est un produit de MDD Auchan. Au cours de la seule année écoulée, Auchan Retail Russie a lancé plus de 1 500 produits de marques de distributeur et continuera d’augmenter sa production dans tous les segments de prix.

