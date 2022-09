La filiale russe de l’armateur marseillais CMA CGM multiplie les partenariats

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans le cadre du Forum économique oriental, se déroulant actuellement à Vladivostok, les représentants des compagnies TransContainer (faisant partie du groupe russe Delo, spécialiste en logistique et fret maritime et terrestre) et CVLOGRUS (anciennement CEVA Logistics, appartenant à la CMA CGM, basée à Marseille) ont conclu un accord de partenariat visant à organiser le transport multimodal de conteneurs de la zone Asie-Pacifique vers la Russie par le biais des ports de l’Extrême-Orient russe, informe cette première société sur son site. Le document a été signé par les dirigeants des deux entreprises, respectivement Viktor Makrov et Cyril Pacary

« L'accord signé attirera de nouveaux volumes pour les services multimodaux de TransContainer en liaison avec les pays de l’Asie-Pacifique via les ports d'Extrême-Orient. Grâce à la grande expérience de TransContainer dans l'organisation de telles expéditions, en synergie avec d'autres actifs du groupe Delo, nous pouvons garantir au partenaire la haute qualité et la fiabilité de notre service », a déclaré à cette occasion Makrov.

Ensemble, les deux structures projettent d’accroître le volume du fret de marchandises à destination du marché russe, principalement vers les grands centres urbains.

« La consolidation des efforts de nos entreprises pour trouver et développer des chaînes d'approvisionnement optimales entre les pays d'Asie-Pacifique et la Russie via les ports d'Extrême-Orient nous permettra d'augmenter le volume des expéditions d'importation et d'exportation et d'accroître notre part de marché dans cette direction », a de son côté assuré Pacary*.

À noter que la firme française a également signé un protocole d’accord avec le russe FESCO, lui aussi impliqué dans la logistique et le fret intermodal, afin de procéder à l’essor du transit, de l’Asie-Pacifique à la Russie, de conteneurs réfrigérés, ainsi que de l’infrastructure nécessaire à cela sur le territoire fédéral, relaie la compagnie russe sur son site.

*Propos retraduits du russe

