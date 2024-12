«Sigma Boy», cette chanson d’adolescentes russes devenue virale à l’étranger

Russia Beyond

«Sigma boy, chaque fille veut danser avec toi» – ces paroles sont tirées d’un titre enregistré par Svetlana Tchertichtcheva (aka Betsy) et Maria Iabkovskaïa, âgées de 11 et 12 ans respectivement. Ce n’est toutefois point leur première chanson, mais c’est justement leur premier succès.

Sigma (Σ) est un surnom donné aux hommes qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de la société, étant une sorte de loup solitaire.

L’auditoire russe n’a pas beaucoup apprécié le titre, le considérant enfantin et primitif. Cependant, la chanson a impressionné un nombre considérable d’admirateurs à l’étranger. Sur TikTok, elle a recueilli plusieurs millions de vues.

Même la danse est devenue virale.

Sur YouTube, la vidéo a déjà recueilli 21,4 millions de vues et une myriade de commentaires positifs.

« Tout passe, mais Sigma boy est éternel »

« Sigma boy, quels mots inspirants »

« Enfin une chanson m’a été dédiée »

Svetlana vit à Saint-Pétersbourg et Maria à Moscou. Les écolières trouvent pourtant du temps pour produire des titres et animer les réseaux sociaux. La chanson a été composée par Mikhaïl Tchertichtchev, père de Svetlana, compositeur et auteur de musique pour des dessins animés.

