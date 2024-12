L’hiver vu par les artistes russes contemporains

Les peintres du XXIe siècle repensent le «style russe» et créent des images archétypales de l’hiver dans une variété de genres et de techniques.

Vladimir Lioubarov. Pommes tardives Vladimir Lioubarov/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou Vladimir Lioubarov/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou

Vladimir Lioubarov. Le village de Gorki Leninskié (Pereslavskié) Vladimir Lioubarov/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou Vladimir Lioubarov/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou

Natalia Lavrentieva. Maslenitsa (fête traditionnelle célébrant la fin de l’hiver) Natalia Lavrentieva/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou Natalia Lavrentieva/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou

Natalia Vorochilova. Sapin Natalia Vorochilova/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou Natalia Vorochilova/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou

Larissa Loukianova. Chemin d’hiver (collage textile) Larissa Loukianova/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou Larissa Loukianova/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou

Alexeï Novikov. À Rojnovo Alexeï Novikov/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou Alexeï Novikov/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou

Alexeï Novikov. Soirée à Sablino Alexeï Novikov/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou Alexeï Novikov/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou

Alexandre Babine. Taguil. Paysage avec la montagne Lissia Alexandre Babine/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou Alexandre Babine/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou

Alexandre Babine. Hiver à Tchoussovoï. Oural Alexandre Babine/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou Alexandre Babine/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou

Alexandre Dedouchev. Saint-Pétersbourg hivernal Alexandre Dedouchev/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou Alexandre Dedouchev/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou

Anastassia Morozova. Pièces rapiécées Anastassia Morozova/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou Anastassia Morozova/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou

Anastassia Morozova. Mon année 1984 Anastassia Morozova/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou Anastassia Morozova/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou

Vassilina Bokova. Neige (Tapisserie) Vassilina Bokova/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou Vassilina Bokova/Galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou

L’exposition « Hiver. Style russe. Vue du XXIe siècle » a été inaugurée le 13 décembre 2024 dans la galerie Beliaïevo de l’association Salles d’exposition de Moscou.

Dans cet autre article, admirez l’hiver dans les toiles des classiques de la peinture russe.

