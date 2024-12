Chansons russes traduites: «Et il neige» / «А снег идёт»

Russia Beyond

А снег идёт – Et il neige

А снег идёт, а снег идёт,

И все вокруг чего-то ждёт.

Et il neige, il neige,

Et tout alentour est dans l'attente de quelque chose.

Под этот снег, под тихий снег,

Хочу сказать при всех.

Pendant qu'il neige, qu'il neige paisiblement,

Je veux prendre la parole devant tous.



« Мой самый главный человек,

Взгляни со мной на этот снег -

Toi, l'être le plus important pour moi,

Regarde avec moi cette neige.

Он чист, как то, о чем молчу,

О чем сказать хочу».

Elle est pure comme ce que je tais,

Mais ce dont je veux parler.



Кто мне любовь мою принес?

Наверно, добрый Дед Мороз.

Qui a conduit vers moi mon amour ?

Le bon Père Gel, certainement.



Когда в окно с тобой смотрю,

Я снег благодарю.

Je regarde par la fenêtre avec toi,

Et je remercie la neige.



А снег идёт, а снег идёт,

И всё мерцает и плывёт.

Et il neige, il neige,

Tout alentour scintille et flotte.



За то, что ты в моей судьбе,

Спасибо, снег, тебе.

Tu es entrée dans ma vie,

C’est à toi, neige, que je le dois.

