En images: ces figurines de porcelaine représentant les peuples de Russie tsariste

Au début du XXe siècle, le sculpteur russe Pavel Kamenski a réalisé et peint à la main plus de 140 figurines en porcelaine, d’environ 30cm de haut et représentant des peuples vivant sur le territoire de la Russie tsariste. Certaines d’entre elles étaient jumelées, ce qui permettait de voir des versions masculines et féminines du costume folklorique.

Cette série, appelée « Nations de Russie », est devenue la plus grande de l’histoire de la célèbre Manufacture impériale de porcelaine et a été personnellement initiée par Nicolas II à l’occasion du 300e anniversaire de la maison Romanov. Chaque année pendant dix ans, de 1907 à 1917, 3 à 4 œuvres de ce type étaient présentées à l’empereur à Noël.

Un peu plus de 70 figurines ont survécu à ce jour, et la plupart d’entre elles font aujourd’hui partie des collections de l’Ermitage, du Musée russe et du Musée d’ethnographie et d’anthropologie de l’Académie des sciences de Russie.

Découvrez de près ces trésors ethnographiques uniques de l’Empire russe !

Ermitage Ermitage

Bouriate

Ermitage Ermitage

Samoïède

Ermitage Ermitage

Ostiake (cette appellation regroupe aujourd’hui plusieurs peuples, notamment les Khantes et les Selkoupes)

Ermitage Ermitage

Chaman toungouse

Ermitage Ermitage

Bachkir

Ermitage Ermitage

Tchouktche

Ermitage Ermitage

Tatare de Crimée

Ermitage Ermitage

Résident de la province de Riazan

Ermitage Ermitage

Résidente de la Petite Russie (nom historique de la majorité de l’actuelle Ukraine)

Ermitage Ermitage

Femme de la province de Toula

Ermitage Ermitage

Aïnoue

Ermitage Ermitage

Femme de la province de Saratov

Ermitage Ermitage

Iakoute

Ermitage Ermitage

Mingrélien (sous-groupe ethnique des Géorgiens)

Ermitage Ermitage

Lezghien

