En images: les tenues de théâtre de Maïa Plissetskaïa conçues par son ami français Pierre Cardin

La beauté et la grâce de l’une des plus grandes ballerines du XXe siècle, Maïa Plissetskaïa, ont été source d’inspiration pour de nombreux créateurs, y compris français, à l’instar de Roland Petit, Maurice Béjart, Yves Saint Laurent, Coco Chanel et Pierre Cardin. Les relations amicales avec ce dernier, qui ont duré 45 ans, ont laissé derrière elles toute une collection de tenues de théâtre uniques, que l’on peut aujourd’hui voir à Moscou.

« Sa danse contient toutes les couleurs du monde – riches et pléthoriques. Elle était fascinante – incroyablement séduisante, puissante, infernale, a déclaré la célèbre critique de théâtre Violetta Maïnietse à propos de la star du ballet russe. Maïa pouvait être un ange et un démon, révélant tous les secrets du subconscient féminin. Elle a créé un langage de danse spécial – le langage de Maïa Plissetskaïa, si émouvant et rempli de charisme ».

Maïa Plissetskaïa Horacio Villalobos/Getty Images Horacio Villalobos/Getty Images

En effet, il était impossible de résister aux charmes de l’une des plus grandes ballerines du XXe siècle, et l’un de ceux qui l’ont choisie comme muse était le couturier français Pierre Cardin.

Pierre Cardin Vitali Aroutiounov/Sputnik Vitali Aroutiounov/Sputnik

Il a vu Plissetskaïa pour la première fois sur scène lorsqu’elle dansait dans le ballet Carmen Suite sur la musique de son mari, le compositeur Rodion Chtchedrine.

Maïa Plissetskaïa et Rodion Chtchedrine Vassili Malichev /Sputnik Vassili Malichev /Sputnik

Maïa parvenait si bien à transmettre le tempérament espagnol, que le Français a même oublié que devant lui se trouvait une danseuse russe.

Plissetskaïa et Cardin se sont rencontrés personnellement plus tard, au festival de théâtre d’Avignon. C’est ainsi qu’est née leur amitié, basée sur une admiration mutuelle et un échange créatif.

Maïa Plissetskaïa et Pierre Cardin Getty Images Getty Images

Grâce à elle, le public mondial a pu découvrir une centaine de magnifiques tenues de théâtre créées par le couturier français spécialement pour sa muse russe.

Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

Certains d’entre elles pourront être vues cet été dans l’appartement-musée de Maïa à Moscou, lors d’une exposition organisée par le musée Bakhrouchine, le plus grand gardien du patrimoine théâtral de Russie.

Service de presse du musée Bakhrouchine Service de presse du musée Bakhrouchine

Service de presse du musée Bakhrouchine Service de presse du musée Bakhrouchine

Service de presse du musée Bakhrouchine Service de presse du musée Bakhrouchine

Appartement-musée de Maïa Plissetskaïa à Moscou. La ballerine et son mari, le compositeur Rodion Chtchedrine, ont vécu ici de 1963 à 1991. Depuis, ses intérieurs n’ont pas changé.

Service de presse du musée Bakhrouchine Service de presse du musée Bakhrouchine

Service de presse du musée Bakhrouchine Service de presse du musée Bakhrouchine

Service de presse du musée Bakhrouchine Service de presse du musée Bakhrouchine

Costume de Maïa Plissetskaïa créé par Pierre Cardin pour le rôle d’Anna Karénine dans le ballet basé sur le roman du même nom de Léon Tolstoï, 1972

Service de presse du musée Bakhrouchine Service de presse du musée Bakhrouchine

Service de presse du musée Bakhrouchine Service de presse du musée Bakhrouchine

Service de presse du musée Bakhrouchine Service de presse du musée Bakhrouchine

Peignoir créé par le couturier français pour le rôle d’Anna Karénine, 1972

Service de presse du musée Bakhrouchine Service de presse du musée Bakhrouchine

Maïa Plissetskaïa dans le rôle d’Anna Karénine et vêtue d’un costume conçu par Cardin

Service de presse du musée Bakhrouchine Service de presse du musée Bakhrouchine

Robe de Maïa Plissetskaïa créée par Pierre Cardin pour son rôle de Nina Zaretchnaïa dans la pièce La Mouette d’après l’œuvre du même nom d’Anton Tchekhov, 1980, et qui est exposée dans l'appartement-musée depuis le 1er août.

Service de presse du musée Bakhrouchine Service de presse du musée Bakhrouchine

Chapeau de Plissetskaïa pour le rôle de Nina Zaretchnaïa, œuvre de Pierre Cardin, 1980

Service de presse du musée Bakhrouchine Service de presse du musée Bakhrouchine

Pierre Cardin. Costume de Maïa Plissetskaïa pour le rôle d’Anna Sergueïevna dans le ballet La Dame au petit chien d’après la pièce du même nom d’Anton Tchekhov, 1980. Cette tenue sera visible à l'exposition fin août.

Service de presse du musée Bakhrouchine Service de presse du musée Bakhrouchine

Ceinture créée par le couturier français pour le rôle de Plissetskaïa dans le ballet La Dame au petit chien, 1980

Service de presse du musée Bakhrouchine Service de presse du musée Bakhrouchine

Maïa Plissetskaïa dans le rôle de Nina Zaretchnaïa et vêtue d’un costume conçu par son ami français sur la scène du Théâtre Bolchoï

L’exposition Le costume comme image : dédicace à Maïa Plissetskaïa se déroule à Moscou jusqu’au 8 septembre 2024.

