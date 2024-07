Saviez-vous que l’héroïne de la chanson «Katioucha» était inspirée d’une femme réelle?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La chanson lyrique Katioucha, écrite en 1938 par le poète Mikhaïl Issakovski et le compositeur Matveï Blanter, est l’une des chansons soviétiques les plus célèbres au monde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les lance-roquettes BM-13 ont été nommés en son honneur. Les vers sincères sur une certaine Katioucha (diminutif affectueux du prénom Ekaterina), se dressant sur une haute rive, étaient parlants pour bien des personnes.

Or, il s’avère que l’héroïne n’est pas une fantaisie des auteurs, elle a eu un prototype réel. Qui était donc Katioucha, qui a envoyé sa chanson au « combattant de la frontière lointaine » ?

Monument à l'héroïne de la chanson Katioucha dans le square Morgorodok à Vladivostok Guennadi Chichkine/Sputnik Guennadi Chichkine/Sputnik

Il existe plusieurs versions. La plus courante et la plus plausible est la suivante : le poète Mikhaïl Issakovski se serait inspiré de l’histoire d’Ekaterina Alexeïeva, dont le mari était garde-frontière et servait en Extrême-Orient. Pendant bataille du lac Khassan contre les forces japonaises, à la fin des années 1930, elle l’a accompagné sur la ligne de front, a travaillé dans un hôpital et a été décorée de l’Ordre de l’Étoile rouge. En 2013, un monument a été érigé en son honneur à Vladivostok.

