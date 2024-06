Découvrez ces magnifiques portraits en mosaïque de Nadia Léger

Doubna, cette ville de la région de Moscou, est avant tout connue comme un centre de recherches en physique nucléaire. Cependant, cette cité scientifique attire non seulement des chercheurs, mais aussi des amateurs d’art! Dans ces rues, vous pouvez en effet voir des portraits en mosaïque de célèbres poètes, écrivains, compositeurs, peintres…

Ainsi, sur la place des Cosmonautes, juste à côté de la Maison de la culture Oktiabr’, vous verrez, sans surprise, les portraits des explorateurs de l’espace : Iouri Gagarine, Vladimir Komarov, Gueorgui Dobrovolski et Vladislav Volkov. Près de la Maison de la culture Mir, vous trouverez entre autres des portraits des écrivains Maxime Gorki et Léon Tolstoï, du poète Vladimir Maïakovski, de la ballerine Maïa Plissetskaïa et du peintre Fernand Léger.

Toutes sont des œuvres de l’artiste Nadia Léger. Sœur du poète Vladislav Khodassevitch et étudiante de l’UNOVIS (groupement d’artistes fondé et dirigé par Kasimir Malevitch au sein de l’École artistique de Vitebsk), elle est partie en France en 1924, où elle a étudié chez Fernand Léger, dont elle deviendra ensuite l’épouse.

Ce n’est qu’au cours des années 1960 qu’elle a commencé à créer des œuvres en mosaïque, et ce, après avoir découvert les créations de Lino Melano, qui a travaillé sur la façade du musée Léger. C’est alors qu’elle a décidé de créer une série de 65 portraits de grandes personnalités. En 1972, elle a présenté son projet dans la banlieue de Paris, puis a offert ses œuvres à l’URSS.

Ayant reçu plusieurs wagons remplis de portraits en mosaïque, les autorités soviétiques ont été un peu surprises et les ont laissés de côté pendant une période. En 1974, il a été décidé d’installer plusieurs dizaines d’entre eux à Doubna, et depuis, ils ornent cette cité scientifique.

