Neuf films soviétiques sur les extraterrestres à regarder en ligne gratuitement

Aelita (1924)

Iakov Protazanov/Mejrabpom-Rus', 1924 Iakov Protazanov/Mejrabpom-Rus', 1924

Ce film de science-fiction est une adaptation d’un roman d’Alexis Tolstoï (1882-1945). L’ingénieur soviétique Los construit l’interplanétonef, un vaisseau spatial qui permettra d’atteindre Mars, où la vie est loin d’être réjouissante. Pendant que la reine Aelita observe ce qu’il se passe sur la Terre, les simples martiens vivent en esclavage. Après leur arrivée sur la planète rouge, les cosmonautes soviétiques organisent un soulèvement dans les quartiers ouvriers. La reine ordonne alors de fusiller tous les prolétaires martiens.

Aelita est l’un des premiers films de science-fiction où il est question de vol spatial. Dans les magnifiques costumes qu’Alexandra Ekster et Nadejda Lamanova leur ont dessinés, les martiens ressemblent à des sénateurs et des légionnaires romains. La reine Aelita porte des tenues constructivistes, style très en vogue à l’époque où fut réalisé ce film muet.

La Planète des tempêtes (1961)

Pavel Klouchantsev/Lennaoutchfilm, 1961 Pavel Klouchantsev/Lennaoutchfilm, 1961

Une expédition soviéto-américaine de trois vaisseaux part pour Vénus. L’un d’eux se pose sur la planète. Les cosmonautes l’explorent, y font la connaissance d’êtres semblables à des lézards et descendent même au fond de l’océan vénusien. Ils y découvrent les traces d’une civilisation disparue. Alors qu’ils quittent la planète, le reflet d’une habitante de Vénus, tout de blanc vêtue, apparaît à la surface d’un lac. Elle leur fait un signe de la main.

Ce film de Pavel Klouchantsev inspira Stanley Kubrick, George Lucas, James Cameron, Steven Spielberg et Ridley Scott. La Planète des tempêtes fit l’objet d’un nouveau montage à Hollywood, plusieurs épisodes y furent ajoutés et le film sortit sous le titre de Voyage to the Prehistoric Planet (Voyage sur la Planète Préhistorique).

Le Mur mystérieux (1967)

Irina Povolotskaïa, Mikhaïl Sadkovitch/Mosfilm, 1967 Irina Povolotskaïa, Mikhaïl Sadkovitch/Mosfilm, 1967

Dans ce film, point de petits hommes verts, points d’humanoïdes arrivés sur Terre de planètes lointaines dans ce film. Seulement un mur apparu de nulle part dans la taïga. Pendant plusieurs mois, des scientifiques tentent d’élucider ce mystère. Ils ne comprennent pas s’ils ont à faire à un phénomène physique ou à une intelligence extraterrestre. Quand on se place devant le mur et qu’on le regarde, on y voit des images du passé ? Mais qui les diffuse ? Des extraterrestres étudient-ils de cette façon les Terriens ?

Solaris et son océan doué de raison, puis Stalker et sa zone, deux films réalisés par Andreï Tarkovski, ainsi que Premier contact de Denis Villeneuve où l’on cherche à créer une langue pour parler avec les extraterrestres, ne sont pas sans rappeler Le Mur mystérieux.

Dans ce film sur l’espoir de trouver une langue commune avec les extraterrestres, il n’y a aucuns effets spéciaux, hormis l’utilisation de fumée et de nuages tourbillonnants. Même s’il est en noir et blanc, ce long métrage impressionne. Lorsqu’il sortit sur les écrans, l’homme avait déjà été dans l’espace. Alors pourquoi ne pas croire en l’existence d’une vie extraterrestre intelligente ?

Solaris (1972)

Andreï Tarkovski/Mosfilm, 1972 Andreï Tarkovski/Mosfilm, 1972

Ce long métrage est l’un des films sur la rencontre avec une intelligence extraterrestre les plus bouleversants. L’homme étudie la planète Solaris depuis longtemps et n’arrive pas à en percer les secrets. Les scientifiques qui habitent la station en orbite autour de la planète sont éreintés : ils ont des visions de gens qui hantent leur passé. Une des seules choses qu’ils sont parvenus à comprendre est que l’Océan de Solaris les étudient aussi.

Ce chef-d’œuvre d’Andreï Tarkovski obtint le Grand Prix spécial du jury du Festival de Cannes en 1972. La musique d’Edouard Artemiev nous persuade vraiment que l’Océan est une substance douée d’intelligence.

Cettejoyeuseplanète (1973)

Iouri Saakov, Iouri Tsvetkov/Mosfilm, 1973 Iouri Saakov, Iouri Tsvetkov/Mosfilm, 1973

Cette comédie raconte comment, à la veille du Nouvel an, des extraterrestres se retrouvent dans une ville réservée à la recherche scientifique. Savants et inventeurs sont déguisés en costumes de carnaval. Quand ils voient arriver quatre extraterrestres vêtus de combinaisons argentées, ils les prennent pour des collègues. Ces nouveau-venus apprennent à danser, à s’amuser, à aimer. En d’autres termes, à se comporter comme des humains.

Dans ce film musical, on voit bien une soucoupe volante mais pas de planètes lointaines. C’est une histoire optimiste sur la compréhension mutuelle et la croyance qu’il y a quelque part dans l’univers des êtres intelligents comme nous.

Le Silence du Dr. Evans (1973)

Boudimir Metalnikov/Mosfilm, 1974 Boudimir Metalnikov/Mosfilm, 1974

Des habitants de la planète Oraina sauvent des Terriens qui viennent d’être victimes d’une catastrophe aérienne. Ils ont longtemps cherché dans l’univers des êtres intelligents, comme ils le sont eux-mêmes, et pensent le temps venu de se faire connaître à eux. Martin Evans, un scientifique qui travaille à la mise au point d’un élixir d’immortalité, se trouve parmi les survivants du crash. Lorsqu’il apprend que les extraterrestres vivent entre cent cinquante et deux cents ans, il leur demande de l’aider dans ses recherches. Mais, les habitants d’Oraina sont réticents à lui révéler le secret de leur longévité, craignant que les Terriens en fassent mauvais usage. Ayant compris que les hommes sont plus enclins à se livrer à la violence qu’à respecter des règles morales, les extraterrestres abandonnent la Terre.

Le rôle principal de ce conte philosophique sur la solitude dans l’univers est tenu par Sergueï Bondartchouk, le réalisateur, entre autres, du Destin d’un Homme et de Guerre et Paix.

Des Adolescents dans l’Univers (1974)

Richard Viktorov/Studio Gorki, 1974 Richard Viktorov/Studio Gorki, 1974

Un groupe d’adolescents part pour un voyage spatial vers Alpha Cassiopeiæ qui durera vingt-six années terrestres. Après avoir débarqué sur la planète Variana, ils rencontrent des êtres anthropomorphes qui les placent d’abord en quarantaine dans une cellule de prophylaxie, avant de les « rendre heureux ». ll y a longtemps déjà, des robots se sont emparé du pouvoir sur Variana parce qu’ils jugeaient que les humains souffraient des émotions qu’ils éprouvaient. Privés de leurs qualités élémentaires, comme l’amour et la compassion, ils ont commencé à dépérir. Il reste peu d’« insoumis » sur Variana : quand ils en capturent, les robots les soumettent à la procédure destinée à les « rendre heureux ». Les survivants, qui savent encore ce que sont les sentiments, avaient donc envoyé un SOS vers la Terre.

Ce long métrage mérite d’être regardé non seulement pour son scénario, mais aussi pour ses effets visuels. Par exemple, les costumes des personnages rappellent des vêtements de Paco Rabanne.

L’Auberge de l’Alpiniste mort (1979)

Grigori Kromanov/Tallinfilm, 1979 Grigori Kromanov/Tallinfilm, 1979

Ce film de science-fiction sur les choix moraux à faire dans la vie démarre comme une histoire policière. Après avoir reçu un appel téléphonique anonyme, l’inspecteur de police Glebski se rend à l’hôtel de l’Alpiniste mort. Il n’y trouve rien d’étrange, il remarque seulement que les pensionnaires sont un peu bizarres. À cause d’une avalanche, tous les personnages se retrouvent enfermés dans l’hôtel et c’est à ce moment qu’on découvre un cadavre. Glebski comprend alors très rapidement que les hôtes de l’établissement ne sont pas des amateurs de ski, mais des extraterrestres et leurs robots.

Ce long métrage est l’adaptation d’une nouvelle d’Arkadi et Boris Strougatski, qui restent certainement les plus grands auteurs de science-fiction de langue russe. On doit les costumes à Slava Zaïtsev.

À travers les Ronces vers les Étoiles (1980)

Richard Viktorov/Studio Gorki, 1980 Richard Viktorov/Studio Gorki, 1980

Ce film raconte l’histoire de la jeune clone Niya, originaire de la planète Dessa. Elle l’a quittée à bord d’un vaisseau spatial que l’équipage du Pouchkine découvre. Niya est alors la seule survivante. Elle a presque oublié qui elle est et d’où elle vient. De temps en temps, elle fait la démonstration de sa maîtrise de la téléportation et de la télékinésie. On apprend plus tard que la planète Dessa périt à cause d’une catastrophe écologique et que les habitants qui s’y trouvent encore sont malades et se cachent dans des souterrains. Le magnat Tourantchosk continue de s’enrichir en vendant de l’eau potable et des masques à gaz. Satisfait de cette situation, il ne veut pas la changer.

Ce long métrage est un bel exemple des films de science-fiction soviétiques. Cet avertissement sous forme d’un tableau apocalyptique, dont on doit la musique à Alexeï Rybnikov, semble toujours aussi angoissant.

