Dix musées et centres d’exposition de Moscou totalement gratuits

Maison de la Culture GES-2

Adresse : Bolotnaya naberejnaïa N°15

Le bureau du célèbre architecte italien Renzo Piano a transformé le bâtiment de l’ancienne centrale électrique qui alimentait le Kremlin en un centre culturel ultra-moderne. Y sont désormais organisés concerts, performances artistiques, expositions, conférences et projets interdisciplinaires. En un mot, un paradis au centre de Moscou pour les amateurs de toutes les formes d’art.

Musée d’Art Contemporain (ММОМА)

MMOMA; Ruarts MMOMA; Ruarts

Adresse : Ermolaïevski péréoulok N°17

Cette annexe du Musée d’Art Contemporain de Moscou accueille un centre de formation. Les visiteurs peuvent y suivre des conférences sur l’histoire culturelle, l’histoire de la philosophie, l’art contemporain et l’architecture. Les expositions qui y sont proposées peuvent être qualifiées de « recherches en matière d’art ». Elles racontent comment les musées constituent leurs collections d’art contemporain et présentent des œuvres conservées au MMOMA.

Stella Art Foundation

Stella Art Foundation Stella Art Foundation

Adresse : 1er Krasnogvardeïski proezd N°15

La fondation de la collectionneuse et philanthrope Stella Kessaïeva soutient les jeunes artistes et promeut l’art contemporain russe. La fondation possède plus de mille cinq cents œuvres d’artistes russes débutants ou déjà reconnus comme étant des classiques de l’art contemporain. Dans sa galerie située dans la tour Mercure du quartier de Moscow City, elle expose, entre autres, Boris Orlov, Sergueï Chekhovtsov, Dmitri Gourov, Vadim Zakharov.

Muzeon

Sergueï Piatakov/Sputnik Sergueï Piatakov/Sputnik

Adresse : Krymski val N°2

Le parc de sculptures du Muzeon est le plus grand de Russie. Y sont rassemblées plus de mille pièces des époques soviétique (notamment des années 1960) et post-soviétique. Ce fut précisément ici que furent déplacées au début des années 1990 de nombreuses statues de Karl Marx (1818-1883), Vladimir Lénine (1870-1924), Joseph Staline (1879-1953) et d’autres leaders qui avaient été déboulonnées de leur piédestal. On retrouve ici aussi le monument à Félix Dzerjinski (1877-1926) réalisé par Evgueni Voutchetitch (1908-1974) qui domina longtemps la place Loubianka.

Vinzavod

Alexandre Chtcherbak/TASS Alexandre Chtcherbak/TASS

Adresse : 4e Syromiatnitcheski pereoulok N°1/8, bât. 6

En 2007 dans un des bâtiments d’une ancienne brasserie fut inauguré l’un des premiers centres privés d’art contemporain. Dès son ouverture, il a accueilli une dizaine de galeries, parmi lesquelles pop/off/art, XL gallery, Totibadze gallery, Fine Art gallery qui exposent des artistes établis et font découvrir de nouveaux noms de l’art contemporain.

Musée de l’Eau

Mosvodokanal Mosvodokanal

Adresse : Sarinski proezd N°13, bât. 5

Au musée de l’Eau, le visiteur apprendra tout ce qu’il faut savoir sur l’alimentation en eau de la capitale. Il se penchera avec curiosité sur les plans, cartes et maquettes des installations hydrauliques. Si ce musée peut paraître technique au premier abord, sa visite permet rapidement d’en apprendre beaucoup sur Moscou : par exemple, sur les premières canalisations du Kremlin qui datent à l’époque d’Ivan Ier Kalita (1288-1340) ou sur l’aqueduc de Rostokino construit à la fin du XVIIIe siècle.

On ne négligera pas de prêter attention au bâtiment qui abrite le musée : celui en brique rouge de la première station de pompage de Moscou.

Centre des Industries Créatives Fabrika

Adresse : Perevedenovski pereoulok N°18

Ce centre de création a ouvert dans une papeterie de l’époque soviétique. On y trouve plusieurs galeries d’art contemporain et des espaces de résidence pour les artistes. Dans les salles d’exposition sont proposés à la visite des projets de recherche sur la culture industrielle et le mode de vie soviétiques, les idées d’avant-garde et la place de l’art contemporain dans la ville.

Musée du Cheval

Musée du Cheval Musée du Cheval

Adresse : Timiriazevskaïa N°44

Depuis un siècle environ, les conservateurs du musée du Cheval rassemble des documents, des peintures, des photographies, des objets d’art appliqué consacrés au cheval. Le précurseur de cette entreprise fut Iakov Boutovitch (1881-1937), un éleveur de chevaux qui, avant la Révolution de 1917, s’était constitué une riche collection de toiles mettant en valeur cet équidé. Le musée du Cheval expose des œuvres de Mikhaïl Vroubiel (1856-1910), Nikolaï Svertchkov (1817-1898), Piotr Klodt (1805-1867), Valentin Serov (1865-1911), Eugène Lanceray (1875-1946) et d’autres grands classiques des arts russes.

Fondation Andreï Tcheglakov

Fondation Andreï Tcheglakov Fondation Andreï Tcheglakov

Adresse : Bolchoï Znamenski pereoulok N°13, bât. 1

L’homme d’affaires Andreï Tcheglakov collectionne des œuvres du modernisme européen, de l’avant-garde soviétique, ainsi que d’artistes soviétiques et russes. Dans la galerie de sa fondation, il propose régulièrement aux visiteurs des expositions thématiques, concerts, conférences et rencontres avec des artistes.

Léon Tolstoï, Guerre et Paix, Pages animées

Service de presse de VDNKh Service de presse de VDNKh

Adresse : Prospekt Mira N°119, bât. 61

Les concepteurs de ce projet ont voulu recréer l’atmosphère du célèbre roman de Léon Tolstoï. Dans le pavillon N°61 du complexe VDNKh, ils donnent une nouvelle adaptation de certains chapitres de Guerre et Paix. Les visiteurs assistent alors à la bataille de la Moscova, esquissent des pas de danse en regardant les couples évoluer lors du « premier bal de Natacha Rostova » et découvrent les jeux de cartes préférés des aristocrates au début du XIXe siècle. Cette exposition multimédia permet non seulement de se plonger ou de se replonger dans le roman de Léon Tolstoï, mais aussi d’approfondir ses connaissances sur ses convictions philosophiques et la Russie du début du XIXe siècle.

