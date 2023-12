Dmitri Khramtsov, ce peintre horrifique russe qui effraie ses spectateurs

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dmitri Khramtsov peint des tableaux en noir et blanc dans le genre de l’horreur. Des traits acérés, des textures délibérément « sales » et des proportions déformées du corps humain : c’est ainsi qu’il crée une atmosphère de présence venue de l’au-delà et de surréalisme, qui rappelle les œuvres du mangaka culte de l’horreur Junji Itō.

Selon Khramtsov, il a toujours été attiré par l’obscurité : « La manifestation la plus forte de cette attirance s’est produite pendant la première période dépressive de ma vie. C’est là que j’ai commencé à me familiariser avec le cinéma et les mangas d’horreur. J’aime trouver la beauté dans le macabre et le dégoûtant et la traduire pour les autres. De plus, l’horreur est une forme d’art qui permet de raconter des histoires intéressantes sur n’importe quel sujet ».

Selon l’artiste, les ciels plombés, les branches d’arbres dénudées et les marécages sont ses sources d’inspiration. Le livre d’art de Khramtsov contenant ses meilleures œuvres sera bientôt publié par la maison d’édition Bombora – nous en avons rassemblé quelques-unes pour vous.

« Noyée » Dmitri Khramtsov

« La chance … t’a souri » Dmitri Khramtsov

« Rêve … mortel » Dmitri Khramtsov

« Bonté » Dmitri Khramtsov

« Carte … des mutilations » Dmitri Khramtsov

« Dévoreur de fées » Dmitri Khramtsov

« Seller … la mort » Dmitri Khramtsov

« Imagination » Dmitri Khramtsov

« Blessure » Dmitri Khramtsov

« Papa, j’ai grandi » Dmitri Khramtsov

Dans cet autre article, découvrez les dix peintures russes les plus effrayantes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.