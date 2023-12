Une star russe du jazz se produira à Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 7 décembre, la Maison russe de la science et de la culture vous invite à un spectacle de l’instrumentiste et compositeur russe Valeri Grokhovski, qui maîtrise parfaitement les techniques classiques du piano et est également unique dans les improvisations de jazz. Il est issu de la famille d’un musicien célèbre, c’est pourquoi depuis son enfance, il est immergé dans le monde de la musique et en ressent si subtilement les mélodies. Il n’est pas surprenant que Valeri soit diplômé de l’Académie russe de musique Gnessine.

Depuis lors, Grokhovski a effectué de nombreuses tournées, participé à l’enregistrement d’une vingtaine d’albums de musique classique et jazz, s’est produit au Carnegie Hall et a passé 10 ans à enseigner à l’Université du Texas à San Antonio. Il écrit également des musiques de films.

« Après tout, un musicien est un conteur qui vient se faire entendre. Si des révélations n’ont pas eu lieu, cela signifie qu’il n’a pas bien parlé de ce qu’il voulait à travers la musique. Et la relation avec l’auditeur meurt »,a-t-il déclaré dans l’un de ses entretiens.

Inscription à l’événement via ce lien.

Dans cet autre article, découvrez les dix plus grands compositeurs russes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.