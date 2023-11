Le salon du livre RUSSKAYA LITERATURA de retour à Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le salon du livre RUSSKAYA LITERATURA, qui se tiendra pour la neuvième fois dans la capitale française du 1er au 3 décembre, peut sans aucun doute être considéré comme le principal événement lié à la culture russe de fin d’année en France, car il ne réunit pas que les amoureux de la littérature russe, mais aussi des admirateurs de la langue de Pouchkine, des passionnés de l’histoire russe et russo-française et ceux qui, avec les livres et le cinéma en langue russe, découvrent les secrets de la mentalité russe et se familiarisent également avec la diversité culturelle du plus grand pays du monde.

Ce rendez-vous littéraire, qui est traditionnellement organisé dans l’enceinte du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe du quai Branly, est dédié à la célébration du 130e anniversaire de la naissance de Vladimir Maïakovski. L’un des poètes russes les plus célèbres du XXe siècle, il a séjourné sur le territoire de l’Hexagone pour la première fois en 1922 et est dès lors tombé amoureux de la France, où il reviendra à plusieurs reprises. « J’aurais voulu vivre et mourir à Paris, s’il n’y avait la terre de Moscou », a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que le salon RUSSKAYA LITERATURA 2023 devienne une véritable célébration de la poésie, et en le visitant, vous pourrez écouter des œuvres de poètes russes venus de Moscou, de Krasnoïarsk, du Tatarstan, ainsi que de leurs homologues français. Par ailleurs, tous les visiteurs du salon pourront voir une exposition intitulée « Vladimir Maïakovski, poète de la Révolution », dont les photographies ont été fournies par le Musée d’État Vladimir Maïakovski de Moscou, le Centre de la culture du visuel BETON et des collections privées.

Les fans du cinéma soviétique et russe n’ont pas non plus été oubliés par les organisateurs. Tous les jours du salon, se tiendront des projections, parmi lesquelles Quand passent les cigognes (film soviétique sur la Seconde Guerre mondiale, devenu emblématique pour l’époque), LaSalle N°6 (film russe moderne basé sur l’œuvre du même nom d’Anton Tchekhov), et Jamila (filmé d’après la nouvelle du classique de la littérature kirghize Tchinguiz Aïtmatov).

Parmi plus d’une soixantaine d’auteurs inscrits au salon, une quinzaine de poètes, romanciers et spécialistes russes, de tout premier plan, viendront spécialement de Russie parler de leur œuvre. L’on y retrouvera ainsi Elena Antipova, Dimitri Bac, Lola Zvonareva, Pavel Kreniev, Fiodor Koukekhine, Ekatherina Malinovski, Oxana Gorochkina, ou encore Vladimir Rekchan. À ces derniers s’ajouteront des auteurs russophones, romanciers et spécialistes français passionnés par le monde russe.

