En images: ce jeu de construction inspiré des contes de fées russes créé en Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le principal inspirateur de ce jeu de construction inhabituel basé sur des cubes est l’artiste et animateur Artiom Bizeïav. Ce dernier a par le passé créé des décors et participé à des concours Lego, mais ses idées n’ont jamais abouti. Aujourd’hui, c’est la société russe Brick Labs qui leur donne vie, et voici ce qu’il en est sorti.

Baba Yaga

L’ensemble comprend la sorcière russe Baba Yaga et sa maison enchantée sur pattes de poule. Dans les contes de fées, elle vit dans la forêt et veille sur la frontière entre le monde des morts et celui des vivants.

Alexander Rou/Studio Gorki, 1964 Alexander Rou/Studio Gorki, 1964

Pour entrer dans sa cabane, il faut prononcer la formule magique : « Izba, izba, tourne-toi face à moi, et dos à la forêt. » À l’intérieur, vous trouverez une vieille femme avec une « jambe en os » et un nez si long qu’il s’est enfoncé dans le plafond.

Le créateur s’est en partie inspiré de Baba Yaga telle qu’on la voit dans le film soviétique Morozko de 1963, dans lequel le rôle de la méchante sorcière était joué par un homme, l’acteur Gueorgui Milliar.

Morozko

Dans le conte de fées du même nom, l’héroïne nommée Nasten’ka rencontre l’esprit russe de l’hiver, Morozko, qui la sauve du froid glacial de la forêt (Nasten’ka y a été abandonnée par sa méchante belle-mère et la fille de cette dernière). Le jeu de construction représente le grand palais du Gel, un attelage à trois chevaux et Baba Yaga.

>>> Merveilleuses et cruelles: ces bêtes fantastiques issues de la mythologie slave

La Nuit de Noël

Inspiré de la nouvelle effrayante du même nom du grand écrivain russe Nicolas Gogol, le jeu présente la maison des personnages principaux, le forgeron Vakoula et sa bien-aimée Oxana. Sur le toit de leur maison se tient un joyeux diable qui a aidé l’homme à conquérir le cœur de la belle, qui n’a fondu que grâce à des chaussures belles « comme celles de la reine elle-même ».

Par ordre du brochet

Cet ensemble reprend le célèbre conte de fées sur Emelia, l’imbécile du village qui a par hasard pêché un brochet qui exauce ses vœux. L’ensemble comprend une maison dans laquelle vous pouvez jeter un œil, la glace avec un trou et même le poêle légendaire qui marche ! Les personnages principaux sont Emelia lui-même, le tsar, la tsarine et un chat.

Rouslan et la tête de guerrier

L’ensemble est inspiré du poème d’Alexandre Pouchkine Rouslan et Lioudmila. La scène présentée dans le jeu de construction raconte comment le guerrier Rouslan, afin de sauver sa fiancée Lioudmila, victime d’un enlèvement, traverse de nombreuses épreuves et rencontre sur le champ de bataille une tête géante coupée mais vivante. Selon le poème, une bataille les attend, mais dans le jeu, ils s’observent en chien de fiance et n’osent pas s’engager dans ce combat décisif.

Kochtcheï l’Immortel

Un autre méchant classique du folklore russe est Kochtcheï l’Immortel, un vieil homme repoussant qui trompe et kidnappe les jeunes et jolies femmes. Les contes de fées les plus célèbres dans lesquels il apparaît sont La Princesse-Grenouille, Maria des mers, Kochtcheï l’Immortel et le poème d’Alexandre Pouchkine Rouslan et Lioudmila.

Dans le jeu, Kochtcheï est assis sur son trône et veille sur sa mort (il est considéré comme immortel car il a caché sa mort dans un endroit inaccessible… ou presque). « Ma mort est loin : il y a une île sur l’onde, sur cette île il y a un chêne, sous le chêne un coffre est enterré, dans le coffre il y a un lièvre, dans le lièvre il y a une cane, dans la cane il y a un œuf, et dans l’œuf se trouve ma mort. »

Le Petit Cheval bossu

Le jeu est basé sur le conte de fées du même nom de 1830 de l’écrivain russe Piotr Erchov. Il recrée l’une des scènes principales de l’histoire : trois chaudrons se trouvent dans la cour du tsar ; le premier avec de l’eau froide, le second avec de l’eau bouillante et le troisième avec du lait bouillant. Selon la légende, si vous vous plongez dans les trois chaudrons à la suite, vous rajeunirez. Cela intéressait particulièrement le vieux tsar : une jeune femme qui lui était promise refusait de l’épouser en raison de son âge avancé. Mais le tsar ordonne au paysan Ivan l’imbécile de jouer les cobayes et d’essayer en premier le remède miraculeux. Ivan accepte, comptant sur l’aide de son fidèle compagnon : un petit cheval bossu aux pouvoirs magiques. Le jeu de construction comprend Ivan, la fiancée du tsar et le tsar.

Dans cette autre publication, découvrez pourquoi les Russes sont obsédés par les dragons.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.