En images: cinq raisons de visiter le nouveau Musée du non-conformisme à Moscou

Plonger au cœur de la vie culturelle russe

Vassili Kouzmitchionok/Agence Moskva Vassili Kouzmitchionok/Agence Moskva

Le musée est situé à l’intersection des principaux itinéraires culturels de la capitale, sur la rue Miasnitskaïa. Non loin se trouvent de nombreuses galeries, musées et théâtres, et le Kremlin est à 10 minutes à pied. Littéralement en face du musée se trouve un célèbre site touristique de Moscou : le célèbre salon de thé du marchand Perlov, construit dans le style chinois. Le contraste visuel entre la façade exotique du magasin et les immenses baies vitrées du musée, à travers lesquelles les salles d’exposition sont visibles, attire immédiatement l’attention.

Découvrir les principaux représentants du non-conformisme

Vassili Kouzmitchionok/Agence Moskva Vassili Kouzmitchionok/Agence Moskva

Le nouveau musée est consacré à l’art russe non officiel des années 1950-1980. La collection comprend des œuvres d’Anatoly Zverev, Igor Voulokh, Iouri Zlotnikov, Vladimir Iakovlev, Igor Chelkovsky, Alexeï Kamenski et d’autres artistes issues de la collection de la fondatrice du musée, Nadejda Brykina. Galeriste réputée, elle collectionne depuis plus de trente ans les œuvres de ces auteurs, qualifiant ce mouvement d’« art puissant » : ses représentants créaient au nez et à la barbe du système, en sachant qu’ils n’auraient aucune possibilité d’être exposés officiellement.

Igor Voulokh. Composition grise / Automne Musée du non-conformisme Musée du non-conformisme

Anatoli Zverev. Tsar du ciel \ Fille souriante Musée du non-conformisme Musée du non-conformisme

Boris Otarov. Régate \ Ligne rouge Musée du non-conformisme Musée du non-conformisme

Établir des parallèles avec l’art contemporain

Outre les artistes non conformistes, la collection du musée comprend des œuvres de leurs étudiants et disciples qui ont continué à développer leurs idées de nos jours : Olga et Oleg Tatarintsev, Vladimir Soskiev ou encore Mikhaïl Krounov. Au printemps 2024, par exemple, une exposition d’Igor Novikov devrait débuter dans le musée.

Vassili Kouzmitchionok/Agence Moskva Vassili Kouzmitchionok/Agence Moskva

Un face-à-face avec l’art

Le musée est très intime : au rez-de-chaussée se trouve l’exposition permanente, tandis que le premier étage accueille un espace destiné aux expositions temporaires. Grâce à cette disposition, vous pouvez admirer la collection à votre rythme et sans craindre la cohue.

Vassili Kouzmitchionok/Agence Moskva Vassili Kouzmitchionok/Agence Moskva

Voir l’exposition Marlen Spindler

Les expositions du musée devraient changer quatre fois par an. Vous pouvez actuellement y découvrir le travail de Marlen Spindler ; l’exposition Avant la fête présente une cinquantaine de ses œuvres de différentes époques. L’artiste combinait son travail officiel dans le domaine du graphisme industriel et de la création de logos avec sa créativité personnelle, qui évoluait « au gré de son âme ». L’exposition montre en particulier son processus créatif : Spindler, qui considérait le grand peintre d’icônes Andreï Roublev comme son maître, créait des fresques en mélangeant lui-même les peintures et en recherchant la meilleure toile pour le tableau.

Vassili Kouzmitchionok/Agence Moskva Vassili Kouzmitchionok/Agence Moskva

