Le meilleur ami de Tchaïkovski à l’honneur à la Maison russe de Paris

«À mon meilleur ami» – c’est ainsi qu’est signée la célèbre Symphonie n°4 de Piotr Tchaïkovski, que vous avez dû entendre plus d’une fois. Qui était cet ami mystérieux à qui un cadeau si précieux a été offert? Vous en apprendrez davantage lors de l’événement de la Maison russe à Paris.

Avez-vous des correspondants dont vous êtes très proche mais que vous n’avez jamais rencontrés dans la vraie vie ? Avec l’avènement d’Internet dans nos vies, cela n’est pas rare. Néanmoins, cela se produisait déjà autrefois, car la distance n’est pas un obstacle pour les cœurs proches ! Le grand compositeur russe Piotr Tchaïkovski avait justement un tel ami, et cette personne, ou pour être plus précis, cette femme nommée Nadejda von Meck, a eu une grande influence sur son œuvre.

Veuve d’un magnat des chemins de fer, Nadejda adorait la musique et fréquentait de jeunes musiciens. Elle a appris des étudiants du Conservatoire de Moscou que l’un de ses compositeurs préférés, le grand Piotr Tchaïkovski, avait besoin de soutien et d’argent. Alors, elle lui a écrit une première lettre, qui est devenue le début d’une amitié qui durera près de 15 ans. Lorsque Tchaïkovski a décidé de consacrer sa Symphonie n°4 à Nadejda, celle-ci a refusé, considérant que c’était un trop grand honneur. Cependant, le compositeur a quand même laissé une telle inscription : « À mon meilleur ami ».

Le 15 novembre, Denis von Meck, descendant de Nadejda, philanthrope et éducateur, vous parlera de la relation entre ces deux personnages au sein de la Maison russe à Paris. La conférence se terminera par l’interprétation de plusieurs œuvres de Tchaïkovski par Célestin Le Cain et Nikolaï Soloviov, jeunes pianistes et compositeurs talentueux.

Inscription à l’événement via ce lien.

