Les liens de Piotr Tchaïkovski avec la France seront révélés à Paris

Le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, érigé sur le quai Branly, vous invite le 14 novembre à une conférence musicale de Denis von Meck intitulée Tchaïkovski et la France.

Descendant des familles Tchaïkovski et von Meck, auteur, éditeur, philanthrope, collectionneur, il parlera de ce qui a lié le grand compositeur russe à la France dès la petite enfance, quelle a été l’influence de la culture française sur ses œuvres, et racontera l’histoire de son amitié avec Nadejda von Meck et de ses rencontres avec des compositeurs français.

Le récit fascinant sera complété par le jeu au piano de Julian Milcent, Olivier Benoit et Celestin Le Cain.

Inscription à l’événement via ce lien.

