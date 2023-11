Soirée hommage à Maïa Plissetskaïa à Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe sur le quai Branly a le plaisir d’annoncer la prolongation, jusqu’au 3 décembre, de l’exposition consacrée à celle qui est certainement la plus célèbre ballerine russe du XXe siècle – la légendaire Maïa Plissetskaïa, ainsi que l’organisation d’une soirée en sa mémoire, qui aura lieu le 8 novembre.

Le programme de l’événement comprend la projection exclusive de l’enregistrement du célèbre ballet Boléro sur la musique de Maurice Ravel interprété par Plissetskaïa et mis en scène par Maurice Béjart.

Vous pouvez également toujours effectuer la visite guidée virtuelle dans l’appartement de la ballerine, situé dans la capitale russe et qui deviendra un musée en 2022, et y observer de nombreux souvenirs collectés par Plissetskaïa et son mari, le compositeur Rodion Chtchedrine, lors de leurs tournées et voyages, des cadeaux des fans de Maïa, des affiches rares de ses performances, ainsi qu’une robe créée pour elle par Pierre Cardin lui-même.

