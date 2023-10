L’anniversaire d’Ivan Tourgueniev sera célébré à Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 19 octobre à 19h, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris invite tous les amoureux de la littérature russe à célébrer ensemble le 205e anniversaire d’Ivan Tourgueniev, l’un des écrivains russes les plus marquants du XIXe siècle, dont la vie était étroitement liée à la France – il est apparu pour la première fois sur le territoire de l’Hexagone dans sa jeunesse, lorsqu’il a voyagé à travers l’Europe après avoir obtenu son diplôme de la Faculté de philosophie de l’Université de Saint-Pétersbourg, et s’est ensuite installé ici pour suivre une personne très importante pour lui – la chanteuse Pauline Viardot.

Tourgueniev, qui a écrit de nombreuses œuvres en prose – Nid de gentilhomme, Pères et Fils, Moumou, etc. – a aussi écrit de la poésie dès ses années d’étudiant et a été publié dans la revue littéraire la plus célèbre de son époque, Sovremennik (Contemporain).

Lors de la soirée littéraire à la Maison Russe, vous pourrez assister à la présentation de l’édition bilingue du livre de l’auteur Les chemins qui mènent à l’amour, publié par Natania. Il s’agit d’un recueil de poèmes, et son titre fait écho à l’un d’entre eux. Les organisateurs de l’événement estiment que dans le monde complexe d’aujourd’hui, Les chemins qui mènent à l’amour du classique russe est particulièrement pertinent.

Les poèmes de l’auteur inclus dans le recueil seront lus par la célèbre actrice française de théâtre et de cinéma Anne Lefol. Vous pourrez également voir des illustrations du livre créé par le talentueux maître français Robin Szczygiel. Ce n’est pas la première fois qu’il illustre des livres russes ; auparavant, il a travaillé sur les illustrations d’une traduction française des contes d’Alexis Tolstoï.

La soirée littéraire sera complétée par une pause musicale, au cours de laquelle seront interprétées des romances basées sur des œuvres poétiques de Tourgueniev et d’autres poètes russes.

Pour plus d'informations sur l'événement, suivez ce lien.

