Les trésors du Musée de la musique de Moscou seront présentés en ligne à la Maison Russe à Bruxelles

Dans le cadre de sa traditionnelle série d’événements « Journée des musées », la Maison russe de la capitale belge invite tout le monde le 17 octobre à participer à une visite en ligne du Musée de la musique de Moscou.

Vous verrez de vos propres yeux un violon fabriqué par le grand maître Antonio Stradivari et le plus ancien orgue de Russie, créé en 1868, mais entendrez aussi le son de l’instrument de musiqueélectrique thérémine et du premier synthétiseur musical polyphonique au monde.

Le Musée national russe de la musique, fondé en 1912, est l’un des établissements de ce type les plus anciens et les plus grands au monde. Sa collection compte environ un million d’objets. Elle contient de précieux manuscrits musicaux et littéraires, des publications rares, des enregistrements audio, des disques et des documents uniques liés à la vie et à l’œuvre de personnalités musicales russes et étrangères.

