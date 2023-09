Une exposition consacrée à la grande ballerine russe Maïa Plissetskaïa à Paris

Russia Beyond

Le 3 octobre, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe sur le quai Branly vous invite au vernissage de l'exposition Maïa Plissetskaïa. L’arène de la vie, consacrée à la légendaire ballerine russe du XXе siècle. Le nom de cette artiste talentueuse, qui a été soliste du Théâtre Bolchoï pendant plus de 40 ans et s’est produite sur les meilleures scènes du monde, fait encore la gloire du ballet russe.

Les visiteurs de l’exposition parisienne pourront découvrir la vie et l'œuvre de la ballerine à partir des matériaux fournis par le Musée théâtral d’État A. Bakhrouchine de Moscou, ainsi qu'à partir des clichés du maître mondialement connu de la photographie de ballet Mikhaïl Logvinov.

De plus, le Сentre a préparé une visite virtuelle de l’appartement-musée de la ballerine situé dans la capitale russe. Vous pourrez y observer de nombreux souvenirs ramenés par Plissetskaïa et son mari, le compositeur Rodion Chtchedrine, de leurs tournées et voyages, des cadeaux des fans de Maïa, des affiches rares de ses spectacles, ainsi qu'une robe créée pour elle par Pierre Cardin en personne !

