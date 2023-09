Concert à Bruxelles d’un pianiste russe interprétant les plus grands classiques

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 15 septembre, la Maison russe de la capitale belge vous invite à un concert d’Ilia Tchirskov, soliste de la Chapelle académique d’État de Saint-Pétersbourg. Pianiste talentueux, il s’est produit de nombreuses fois en Russie et à l’étranger : en Grande-Bretagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Finlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Slovénie et au Mexique. Le programme qu’il vous a préparé comprendra des œuvres de Jean-Baptiste Loye, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Johann Strauss, Mikhaïl Glinka et Igor Stravinsky.

Le concert sera accompagné d’une exposition consacrée à l’histoire de la chapelle. Elle a été fondée en 1479 par le grand-prince de Vladimir et de Moscou Ivan III et est considérée comme la plus ancienne institution musicale de la ville qui, par ses activités, a déterminé la formation et le développement de toute la culture musicale professionnelle russe.

Pour la première fois, Tchirskov s’est mis au piano à l’âge de 5 ans. Il est diplômé du Collège de musique Modeste Moussorgski, puis du Conservatoire Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg. De 2003 à 2007, l’artiste a été soliste de la Philharmonie d’État pour les enfants et la jeunesse de Saint-Pétersbourg et depuis 2005, soliste invité du Théâtre Mariinsky. En 2007, il commence à se produire avec l’orchestre de la Chapelle académique d’État de Saint-Pétersbourg. Poursuivant les traditions de l’école de piano de Saint-Pétersbourg, le pianiste traite avec soin l’interprétation des œuvres de classiques.

