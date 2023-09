Exposition à Paris de toiles d’une artiste russe peintes en France

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 12 septembre, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe sur le quai Branly vous invite au vernissage de l’exposition de l’artiste russe Elena Kadycheva, travaillant sous le pseudonyme créatif de LenKa.

LenKa a passé près de vingt ans de sa vie en France. C’est à Paris, il y a une dizaine d’années, qu’elle a fait ses premiers pas dans la peinture.

L’exposition au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe reflète le parcours créatif de l’artiste, ses recherches, ses tentatives et certains des résultats de sa période parisienne.

En regardant les peintures, vous pouvez non seulement ressentir la vision particulière du monde de l’artiste à l’identité russe, mais aussi voir certains des paysages de la Russie dans son exécution, comme le monastère de Zvenigorod, le Kremlin de Dmitrov, les îles Solovki et autres.

LenKa s’est lancée dans la peinture en 2011, à l’atelier de l’Association Bienvenue en France créée par le MAE de France. À l’été 2013, elle a terminé les cours de dessin et de peinture abstraite auprès de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris. En 2016-2017, l’artiste poursuit ses études à l’Institut des beaux-arts Sourikov à Moscou. Depuis 2013, LenKa a participé à de nombreuses expositions en France (y compris les Salons Art Capital et Salons d’Automne à Paris), en Italie, en Belgique et en Russie. L’artiste ne s’attache pas à un seul style particulier, pour elle c’est le sujet choisi qui dicte au peintre le style d’une œuvre et pas inversement.

