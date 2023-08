Ni visiteurs, ni lumière: une exposition parisienne unique vous montrera l’Ermitage de nuit

Russia Beyond

Aimeriez-vous vous retrouver la nuit à l’Ermitage, l’un des plus grands musées du monde, situé à Saint-Pétersbourg ? Imaginez-vous vous promener dans ses immenses salles après la fermeture, en regardant les objets d'art qui y sont exposés, plongé dans un crépuscule mystérieux...

Dès les premiers jours de septembre, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris vous invite à une exposition de chefs-d’œuvre étonnants du photographe officiel du musée, Iouri Molodkovets. Votre attention sera portée sur 41 photographies en noir et blanc prises au Palais d’Hiver, au Petit Ermitage, à l’Ancien et au Nouvel Ermitage en 2005 pendant neuf mois, la nuit, lorsqu’il n’y avait pas de visiteurs ni pratiquement de lumière.

« L’Ermitage, en tant que musée, est unique : ses chefs-d’œuvre ne sont pas gardés dans un espace stérile expressément créé à cet effet, mais dans des intérieurs historiques dotés d’un destin parfois tragique. Et si le Musée est un lieu de conservation des résultats de l’activité humaine créatrice et artistique, ce projet est une tentative de présenter l’état post humain de l’Univers. Le Soleil s’est éteint, l’histoire de l’humanité s’est achevée et uniquement les chefs-d’œuvre dégagent leur lumière intérieure », explique Molodkovets lui-même.

