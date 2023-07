Exposition consacrée à Alexandre Pouchkine à Bruxelles

Russia Beyond

Du 1er août au 10 septembre, la Maison russe de la capitale belge ouvre sur ses stands extérieurs une exposition consacrée au grand poète russe Alexandre Pouchkine. L’image de cet homme, devenu véritable symbole de la culture russe, se révèle dans les peintures et les gravures de François-Xavier de Mestral, Karl Hampeln, George Hayter et d’autres maîtres étonnants. Le matériel de l’exposition a été fourni par le Musée d’État Pouchkine (Moscou) et le Musée panrusse Pouchkine (Saint-Pétersbourg).

Quelques faits intéressants sur Alexandre Pouchkine que vous devez connaître avant de vous rendre à l’exposition :

L’arrière-grand-père maternel de Pouchkine était un Africain nommé Abraham Hannibal, qui était au service de Pierre le Grand.

Pouchkine a commencé à écrire de la poésie à l’âge de 7 ans.

Pouchkine a écrit non seulement de la poésie, mais aussi de la prose (La Dame de Pique, La Fille du Capitaine, Récits de feu Ivan PétrovitchBelkine etc.).

Pouchkine est considéré comme le père de la langue russe moderne, car il a grandement contribué à sa réforme.

Pouchkine a créé la revue Sovremennik (Le Contemporain), qui a eu une grande influence sur la vie littéraire et sociale de son temps.

Pouchkine adorait la langue française et, en raison de son amour pour elle, a reçu le surnom de « Français » au lycée.

Pouchkine n’a pas caché sa sympathie pour les décembristes et a été exilé à plusieurs reprises pour ses poèmes critiquant les autorités.

Pouchkine est mort en duel à l’âge de 37 ans des mains du Français Georges d’Anthès.

