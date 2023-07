Ces poupées Barbie inspirées par la Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Barbie russe, 1989

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

La toute première Barbie « russe » est sortie en 1989 avec d’autres poupées de la collection « Poupées du monde ». Elle était blonde avec un long manteau rose orné de broderies dorées et portant une imposante chapka en fourrure pour la protéger du froid glacial de l’hiver russe.

Barbie russe, 1997

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

Une deuxième Barbie russe est sortie en 1997 ; elle faisait également partie d’une collection dédiée à différents pays. Cette fois, l’origine de Barbie se manifestait beaucoup plus clairement avec un couvre-chef typique appelé kokochnik, une tunique rouge brodée et le Kremlin de Moscou en arrière-plan.

Barbie Princesse de la Russie impériale, 2004

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

Rappelant la précédente, une Barbie plus « impériale » a été commercialisée en 2004. Elle représente la fille du tsar et de la tsarine. En d’autres termes, il s’agit d’une princesse russe - vous pouvez repérer un kokochnik fantaisie en lieu et place d’une couronne.

Barbie russe, 2009

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

Cette poupée a un aspect moins traditionnel et rappelle la première Barbie russe – quoiqu’assez neutre, elle est toujours reconnaissable grâce à une imposante chapka en fourrure, un manchon et ses mèches dorées.

Poupées Barbie par Robert Best, 2011

Le designer Robert Best a créé toute une collection de poupées russes, dont un Ken nommé Nikolaï vêtu d’un uniforme militaire de l’époque impériale.

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

Toutes les poupées féminines portent des vêtements qui rappellent les tenues traditionnelles russes, sans toutefois les reproduire complètement.

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

La poupée Mila a un châle typique sur la tête et des matriochkas sont imprimées sur sa jupe.

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

La tenue d’Ekaterina est ornée de fourrure.

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

La robe de Daria est similaire aux fastueuses robes de cour, tandis que Verouchka porte une chapka noire.

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

