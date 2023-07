Qui sont Piotr et Fevronia, les «Roméo et Juliette russes»?

Russia Beyond

L’ancienne Russie avait sa propre histoire rappelant Roméo et Juliette. Ils s’aimaient tellement qu’ils sont morts le même jour, et ont été enterrés ensemble.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Redevenue populaire depuis plusieurs années, notamment parmi les jeunes mariés qui choisissent souvent cette date pour célébrer leur union, la fête de la famille, de l’amour et de la fidélité n'a été inscrite au calendrier officiel qu'il y a un an. Le 8 juillet n’a pas été choisi par hasard ; en ce jour, l’Église orthodoxe russe commémore les saints époux Piotr et Fevronia de Mourom.

L’histoire d’amour et la vie de ce couple ont tellement impressionné ses contemporains qu’au milieu du XVIe siècle, un auteur a écrit tout un récit à son sujet ; c’est l’un des monuments les plus remarquables de la littérature russe ancienne. En fait, c’est encore à ce jour presque la seule source d’informations sur ces personnes, qui ont ensuite été canonisées par l’Église orthodoxe russe.

Le début insolite d’une relation

Pièce Peter et Fevronia. Théâtre d'art Maxime Gorki (MKhAT) Vladimir Fedorenko/TASS Vladimir Fedorenko/TASS

Cette histoire ne possédait pas une introduction classique, lors de laquelle le coup de foudre frappe les amoureux. Selon la légende, le prince Piotr était le frère du prince Pavel, qui régnait à Mourom, à 300 km à l’est de Moscou. Le brave Piotr a tué avec une épée un serpent magique qui tentait de séduir la femme de son frère. Mais le sang du serpent a jailli sur lui et infecté Piotr d’une lèpre incurable. Pas un seul guérisseur ne pouvait régler le problème et le jeune prince a connu de grands tourments.

Un jour, dans un rêve, il a une vision : dans un village vivait une simple jeune fille, Fevronia, qui pouvait le guérir. Elle a été retrouvée et a accepté de guérir le prince. Piotr a été amené jusqu’à elle, car lui-même ne pouvait plus marcher. Elle a refusé toute récompense, mais a reçu du prince la promesse qu’il l’épouserait après la guérison. Fevronia a pris du levain de pain et a ordonné au prince d’en enduire toutes les croûtes, sauf une.

Monument à Piotr et Fevronia à Laskovo Maxim Chanine (CC BY-SA) Maxim Chanine (CC BY-SA)

Quand il l’a fait, la maladie a effectivement cessé. Un fois guéri, le prince n’a toutefois pas voulu épouser une « fille du peuple », car son orgueil avait repris le dessus. Mais Fevronia, apparemment, avait deviné la fierté du prince à l’avance, et après que le vœu eut été rompu, l’unique croute restante s’est de nouveau propagée au reste du corps de Piotr. Il s’est alors repenti de sa lâcheté et le couple s’est marié.

Si toutes les histoires romantiques sur des amoureux se terminent généralement par un mariage, pour Piotr et Fevronia, c’est tout le contraire : leur mariage marque le début de leur véritable amour.

Pourquoi Piotr et Fevronia symbolisent-ils la famille, l’amour et la fidélité?

Lorsque le frère du prince Piotr est mort, ce dernier était censé commencer à gouverner Mourom. La noblesse locale, cependant, ne voulait pas d’une princesse roturière et a posé un ultimatum : Piotr devait soit quitter sa femme, soit quitter Mourom. Pour Piotr, le choix était vite fait : il a renoncé au pouvoir et a quitté la ville avec Fevronia. Il souffrait moralement, mais sa femme l’a consolé en lui indiquant qu’une personne croyante et clamant le nom du Seigneur obtiendrait la grâce, à la fois dans cette vie et dans l’au-delà.

Domaine public Domaine public

Pendant ce temps, dans la ville qu’ils avaient laissée derrière eux, les boyards se déchiraient pour le pouvoir ; ils ont envoyé chercher Piotr pour lui demander de revenir et de les gouverner. Depuis lors, tout le monde à Mourom appréciait Piotr, et surtout Fevronia.

Dans sa vieillesse, le couple a prononcé des vœux monastiques, prenant les noms de David et Euphrosyne, et a décidé de mourir le même jour et d’être enterré dans le même cercueil afin de n’être jamais séparé, même après la mort.

Sergueï Piatakov/Sputnik Sergueï Piatakov/Sputnik

Cependant, les gens n’ont pas respecté leur volonté, considérant qu’il était indécent d’enterrer des moines dans un cercueil. À deux reprises, leurs corps ont été transportés dans des églises différents, mais les deux fois, ils se sont miraculeusement retrouvés l’un à côté de l’autre. Ils ont donc été enterrés près de la cathédrale de la Nativité-de-la-Vierge-Marie.

Dans cette autre publication, découvrez cinq modèles typiques de familles russes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.