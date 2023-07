Les vingt meilleures photos d’après-guerre du légendaire reporter Dmitri Baltermants

Russia Beyond

Le nom de Dmitri Baltermants figure sur la liste des photographes soviétiques qui ont joui d’une reconnaissance internationale de leur vivant. Pendant les années 1960, ses expositions personnelles se sont tenues, non sans succès, à Londres et New York, alors que, dans le pays des Soviets, des millions de lecteurs du magazine Ogoniok décoraient les murs de leurs appartements communautaires de Unes comportant ses clichés.

Sa carrière a débuté en 1939 : mathématicien, il a suivi sa passion pour la photographie et abandonné les sciences pour devenir correspondant photo pour le journal Izvestia. C’est en cette qualité qu’il été envoyé au front lorsque son pays a été pris du feu de la Seconde Guerre mondiale, et c’est justement ce conflit sans précédent qui inscrira son nom dans la classique internationale. Des clichés pris lors de la défense de Moscou, près de Stalingrad ou en Crimée lui ont apporté une gloire internationale.

Néanmoins, en URSS, son génie n’a été reconnu qu’après la fin du conflit mondial, alors que pendant son cours, beaucoup de ses clichés ont été rejetés.

« Pourquoi tu n’y as qu’une moitié d’homme !? », lui lançaient des rédacteurs. La chronique militaire devait se plier aux images standardisées des héros, tandis que Baltermants puisait son inspiration dans la grande époque de l’avant-garde soviétique. C’est elle qui a forgé son langage visuel, dont il s’est ultérieurement servi pour parler avec le spectateur même sous le ciel paisible. Voici une sélection de ses œuvres d’après-guerre.

Test de la toute nouvelle auto ZIS-110, 1947

La place Rouge, 1953

Funérailles de Joseph Staline, 1953

Alimentation mutuelle, signe du plus haut degré d’hospitalité dans les traditions cachemires, 1955

Sur le toit de l’hôtel Ukraine, 1957

Le VI festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Moscou, 1957

Choix de l’emplacement pour un monument au poète Vladimir Maïakovski, 1958

Plage sur le Dniepr, 1958

Enfants devant un distributeur de soda, 1958

Séchage de peaux, années 1960

Champion olympique soviétique Yury Vlasov, 1960

De la série Kolia vit à Moscou, années 1960

L’attente, années 1960

La principale horloge de l’État, 1964

Portrait d’un homme devant un monument à Lénine, 1965-1973

À la maternité, années 1970

Visite de Leonid Brejnev en Ouzbékistan, années 1970

Tuyaux pour un gazoduc, 1971

Portrait d’une femme, 1972

Sans se retourner, 1972

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.