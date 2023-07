En images: dix œuvres emblématiques du parc artistique Tavrida

Découvrez les œuvres d’art les plus intéressantes créées en Crimée par de jeunes architectes et designers russes.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Depuis qu’elle a été intégrée à l’Empire russe sous Catherine II, la Crimée est devenue non seulement une station balnéaire populaire, mais aussi un lieu d’attraction pour les gens créatifs. Peintres, poètes et musiciens célèbres y affluaient pour se soigner tout en puisant l’inspiration dans les paysages locaux.

Aujourd’hui, la Crimée reste fidèle à sa réputation de « Mecque artistique » ; en 2015, le cluster artistique Tavrida y a ouvert ses portes, attirant des jeunes gens créatifs de tout le pays pour des forums éducatifs, des résidences artistiques et un festival d’art jeunesse.

En 2019, un parc artistique portant ce nom et s’étendant sur 30 hectares a ouvert ses portes sur le littoral de la baie de Kapsel, près de Soudak. Chaque année, on y voit apparaître de nouveaux objets et installations artistiques réalisés par de jeunes designers, architectes et artistes.

Voici à quoi le parc ressemble aujourd’hui.

Parc artistique Tavrida Parc artistique Tavrida

L’Homme qui regarde la mer

L’une des cartes de visite du parc est cette œuvre de l’artiste Sergueï Pauker-Bravine réalisée en 2019. L’installation, haute de 15 mètres, symbolise les gens créatifs en quête d’inspiration avant une nouvelle réalisation.

Parc artistique Tavrida Parc artistique Tavrida

Assol

En 2020, Assol, l’héroïne du roman Voiles écarlates, rejoint L’Homme qui regarde la mer. La sculpture de 13 mètres a été réalisée par le même auteur ; elle se tient en face de son ami rêveur et, selon l’artiste, c’est une métaphore de la confiance en un avenir heureux. La nuit, les deux sculptures sont illuminées.

Parc artistique Tavrida Parc artistique Tavrida

Masques

Ces deux immenses masques d’Apollon et de Vénus, symbolisant l’art et la beauté, sont l’œuvre du groupe artistique DAP (« Design architecture placement »). La composition sculpturale constitue une étonnante porte d’entrée dans le parc artistique.

Parc artistique Tavrida Parc artistique Tavrida

Stonehenge

Une autre œuvre du groupe artistique DAP est une composition rappelant Stonehenge en Angleterre, mais réalisée à partir de tonneaux industriels. Les artistes ont tourné en dérision le problème du street art et de la profanation des monuments, invitant chacun à laisser sa trace sur leur objet d’art.

Parc artistique Tavrida Parc artistique Tavrida

Soleil de Tauride

Les artistes Gleb Ivanov et Alexander Fountov ont créé cet objet artistique avec l’aide de scientifiques de l’observatoire de radioastronomie. L’installation lumineuse, telle une balise, imite le rayonnement des pulsars astrophysiques.

Parc artistique Tavrida Parc artistique Tavrida

Feux de circulation

Le groupe artistique DAP a combiné plusieurs signifiés et symboles dans une seul œuvre d’art. C’est à la fois un arbre de vie et le carrefour de nombreuses routes (et chemins créatifs) ; c’est aussi un cristal magique qui répond aux questions importantes de chacun : il suffit d’appuyer sur un bouton.

Parc artistique Tavrida Parc artistique Tavrida

Tam-tam

L’idée est née lors d’un atelier qui a eu lieu sur place. N’importe qui peut frapper l’énorme tambour et créer son propre rythme qui résonnera au bord de la mer. Selon les auteurs, l’association créative Kechiou, il s’agit d’une métaphore de la pulsation d’une nouvelle énergie créatrice.

Parc artistique Tavrida Parc artistique Tavrida

Temps

Voici un autre travail réalisé par les participants d’un atelier animé par Sergueï Pauker-Bravine. Le cadran de 9 mètres n’indique pas l’heure, mais toute l’histoire de l’univers depuis l’origine de la vie jusqu’à nos jours.

Parc artistique Tavrida Parc artistique Tavrida

Nid d’hirondelle

Le château gothique perché sur une falaise à Yalta surnommé « Nid d’hirondelle » est devenu l’un des symboles de la Crimée. Le groupe artistique DAP a revisité ce site célèbre et en a fait une copie industrielle.

Parc artistique Tavrida Parc artistique Tavrida

Tour

La « tour », œuvre du bureau Megaboudka, pourrait à première vue rappeler un monument de l’art industriel et un hommage aux structures métalliques du début du XXe siècle. Mais en fait, les barres de la tour forment un ornement qui fait référence à la culture Kemi-Oba remontant au 3e millénaire av. JC. Il s’agit de reliques du début de l’âge du bronze, que les archéologues ont découvertes en Crimée en 1957.

Dans cette autre publication, découvrez sept œuvres de land art sublimes à voir absolument au village de Nikola-Lenivets.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.