Le Musée russe de Saint-Pétersbourg ouvre ses portes aux visiteurs virtuels

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les Maisons russes des sciences et de la culture à Paris et à Bruxelles vous invitent à une visite virtuelle de l'exposition permanente du Musée russe de Saint-Pétersbourg. Les spectateurs pourront voir les salles, où sont exposés des chefs-d'œuvre de l'art russe du XIIe à la première moitié du XIXe siècle, découvriront les caractéristiques de l'art médiéval russe et comment l'art profane est né en Russie, se familiariseront avec les œuvres des premiers artistes russes comme Ivan Nikitine et Andreï Matveïev, ainsi qu'avec des tableaux de maîtres de l'Académie impériale des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Grâce aux technologies de prise de vue panoramique, les participants à l'événement pourront ressentir l'ampleur des célèbres peintures de Karl Brioullov, Ivan Aïvazovski, Fiodor Bruni et d'autres artistes russes de renom.

Vous pouvez rejoindre la visite virtuelle par Zoom en suivant ce lien.

Le Musée russe est le plus grand musée d'art russe au monde. Cette année, il célèbre les 125 ans de sa fondation. La base de sa collection a été constituée d'objets et d'œuvres d'art transférés dans ses fonds depuis la principale résidence des tsars russes, le Palais d'Hiver, mais aussi depuis l'ancien palais impérial russe de Gatchina, le célèbre palais Alexandre de Tsarskoïé Selo, l'Ermitage et l'Académie russe des Beaux-Arts, ainsi que des collections privées.

Dans cette autre publication, découvrez douze musées en France et Belgique où admirer de l’art russe.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.