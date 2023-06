Union créative de Pouchkine et Rachmaninov lors d'une soirée musicale à Bruxelles

Russia Beyond

Russia Beyond (Domaine public)

Le 6 juin, la Maison russe à Bruxelles organise une soirée musicale unique consacrée à l'œuvre du poète Alexandre Pouchkine et du compositeur Sergueï Rachmaninov. Appartenant à des époques différentes, ces deux personnalités créatives ne se sont pas rencontrées de leur vivant, mais ont pu entrer en contact dans leurs créations immortelles.

Sergueï Rachmaninov aimait les romances et en a écrit un nombre considérable – plus de quatre-vingts. Ce sont des compositions musicales tellement touchantes et sincères qu'on les qualifie de confession spirituelle du compositeur. Rachmaninov s'est constamment tourné vers ce genre pendant 26 ans – de 1890 à 1916. Аprès son départ de Russie, il semble avoir perdu toute inspiration pour les composer.

Parmi les romances de Rachmaninov, une place particulière est occupée par des œuvres basées sur les vers d'Alexandre Pouchkine, le poète russe le plus célèbre, qui a littéralement créé la langue littéraire russe moderne. « Après la musique, j'aime avant tout la poésie... La poésie inspire la musique, car il y a beaucoup de musique dans la poésie elle-même. Elles sont comme des sœurs jumelles », a déclaré le compositeur.

Pour ressentir comment la musique de Rachmaninov reflète les poèmes de Pouchkine, ainsi que pour entendre plusieurs autres de ses romances, inscrivez-vous à l'événement en suivant ce lien.

