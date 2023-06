Concert à Bruxelles pour la Journée mondiale de l’enfance

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 3 juin, de 14h30 à 17h, un concert sera donné à la Maison russe de la capitale belge afin de célébrer la Journée mondiale de l’enfance, organisée le 1er du mois depuis 1949. Les jeunes musiciens Alexandre Skrobovskiy (piano) et Antoni Jarosz (violon) interpréteront les plus grands classiques, de Tchaïkovski à Rimski-Korsakov, en passant par Chopin.

Leur duo est on ne peut plus récent : ils se sont rencontrés à l’académie de musique et jouent ensemble avec plaisir depuis seulement un an. Cependant, ils ont déjà reçu un prix spécial au prestigieux concours international de Princess Christina aux Pays-Bas.

Alexandre (13 ans) est né à Anvers et a commencé à jouer du piano à l’âge de 7 ans. Il s’est immédiatement fait remarquer par sa musicalité hors du commun. Au cours des 6 dernières années, il est devenu plusieurs fois lauréat de divers concours pour jeunes, tels que Steynway, Breugel, Cantabile. Il étudie le piano à la Ma’GO (Académie de musique d’Anvers).

Antoni, qui a aussi 13 ans, a des racines polonaises. Il est né en Belgique en 2009 et étudie au lycée Sint-Ludgardis Antwerpen. Antoni joue du violon depuis l’âge de 4 ans. Depuis 2019, il est membre de l’Opéra Ballet Vlaanderen. Il a récemment chanté avec 40 autres enfants dans Kruistocht, un opéra familial contemporain de Johan de Smet et Frederik Neyrink qui se concentre sur les droits de l’enfant.

